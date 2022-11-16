Youtube 'terör saldırılarında devlet kaynaklarına güvenin' diyen profesörün hesabını kapattı

Sosyal medya platformları, terörün toplumu endişe ve paniğe sevk ederek ülkede korku iklimini hakim kılmaya çalışmasında en etkili araç olmaya devam ediyor. Teröre adeta can suyu olan sosyal medya platformlarının iki yüzlü tutumları bu örgütlere cesaret vererek taraftar toplamalarına yardımcı oluyor. Hal böyleyken sözde özgürlüğün temsilcisi olan Youtube da bu iki yüzlülüğünü çarpıcı bir boyuta taşıdı.

HALKI TERÖRÜN MANİPÜLASYONUNA KARŞI BİLGİLENDİRDİ: YOUTUBE SİNDİREMEDİ

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Tarlacı, Youtube kanalında bir video paylaştı. Video, dezenformasyona ve bilgi kirliliğine karşı uyarı ve bilgilendirme içeriyordu.

Prof. Dr. Tarlacı, akademik birikimine dayanarak, terör saldırılarının ardından oluşan dezenformasyona karşı farkındalık oluşturmak amacıyla topluma çağrı yaptı, halkı sorumlu hareket etme konusunda bilgilendirdi.

REKLAM

VİDEOSU İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PAYLAŞILMIŞTI

Prof. Dr. Tarlacı, bu konuda sorumlu ve duyarlı bir davranış sergiledi. Hazırladığı video, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından paylaşıldı. Merkezin hazırladığı klipte Tarlacı ve farklı uzmanların görüşlerine ve uyarılarına yer verildi. Klipte “Terör saldırılarına yönelik görüntü paylaşmak neden sakıncalıdır?”, “Bu tip durumlarda hangi kaynaklara güvenilmeli?” gibi sorulara yanıt verildi.

GÜNDEM İletişim Başkanlığı uzmanlara sordu: Terör saldırılarında neden görüntü paylaşmamalıyız?

Sosyal medya platformu Youtube, videonun İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş tarafından paylaşılmasının ardından Tarlacı’nın hesabını kapattı. Gerekçe, “Yasa dışı aktiviteleri teşvik eden ve kuralları ihlal etmeye yönlendiren içeriklere izin verilemeyeceği”ydi.

'ÖZGÜRLÜĞE AYKIRI TARAFLI BİR TUTUM'

Pro. Dr. Tarlacı, konuyla ilgili açıklamasında, bu tip platformları önceden de bildiklerini ve bu şekilde toplum mühendisliği yaptıklarını söyledi. “Ben genel ve bilimsel açıklamaların olduğu bir video yayınladım, terör dezenformasyonuna karşı devlet kaynaklarına güvenilmesi gerektiğini söyledim. Daha önce paylaştığım videoların ardından böyle bir şey olmamıştı. Ancak terör saldırısının ardından bu paylaşımı yapınca hesabım kapatıldı. Burada özgürlüğe aykırı taraflı bir durum var” ifadelerini kullandı.

REKLAM

PKK/YPG İÇERİKLERİNİ KOLAYCA YAYABİLİYOR

Terör örgütü PKK/YPG, Youtube’da gerçek dışı içeriklerini kolayca yayınlayabilmekte, terör propagandasını bir engele takılmadan rahatça yapabiliyor. Ancak konu terörle mücadeleye geldiğinde, terör destekçilerine uygulanmayan kısıtlamalar, toplumu bilgilendiren uzmanlara uygulanıyor. Sosyal medya platformlarının özgürlük anlayışı, masumları değil teröristleri kapsıyor. Youtube ve aynı anlayışa sahip platformların hak ve özgürlükleri koruyabilmeleri için öncelikle terörün aracı olmayı bırakmaları, masumları katledenlerin amaçlarına ortaklık etmekten vazgeçmeleri gerekiyor.

GÜNDEM İletişim Başkanı Altun'dan patlama sonrası vatandaşlara uyarı: Dezenformatif içeriklere itibar etmeyin