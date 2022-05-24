YouTube Ukrayna'daki savaşla alakalı 70 bin içeriği kaldırdı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla alakalı YouTube, platformdan 70.000'den fazla videoyu kaldırdı. Platform, kaldırılan videoların içerik politikalarını ihlal ettiğini söyledi. Şirket, kaldırılan videoların Rusya yanlısı içeriğe sahip olduğunu bildirdi.

YouTube, içerik oluşturucuların işgal gibi olayları reddetmesini veya önemsizleştirmesini yasaklayan kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 70 binden fazla videonun haricinde 9 binden de fazla kanalı kapattığını açıkladı.

YouTube'un baş ürün sorumlusu Neal Mohan, The Guardian'a yaptığı açıklamada,"Büyük şiddet olayları politikamız var ve bu, büyük şiddet olaylarının inkarı gibi şeyler için geçerli: Holokost'tan Sandy Hook'a kadar her şey. Elbette Ukrayna'da olanlar büyük bir şiddet olayıdır. Ve bu politikayı benzeri görülmemiş bir eylemde bulunmak için kullandık" dedi.

REKLAM