ZTE ekran altı yüz tanıma sistemi üzerinde çalışıyor

Şangay'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nden haber gelmeye devam ediyor. Son olarak Çinli üretici ZTE, iPhone'lardaki Face ID yapısına benzer mantıkta çalışan bir yüz tanıma sistemini duyurdu. Ekran altına yerleştirilen selfie kamerası ve sensörler, yüz tanımayla birlikte kilit açma işlemleri için kullanılıyor. ZTE bu noktada yüzünüzün üç boyutlu haritasını oluşturmak için piksel yoğunluğunu on kattan fazla artırarak teknolojinin çok daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor.

Axon 30 Pro'da kullanılması beklenen yeni çözüm, kilit açmanın yanı sıra mobil ödeme konusunda da ek bir güvenlik sağlıyor.

Axon 30 Pro'da hayata geçebilir

Çinli şirketin üzerinde en fazla durduğu konulardan biri ise bu yeni teknolojinin güvenliği. Raporlar, Shenzhen merkezli Guangjian Technology ile çalışan ZTE'nin mobil ödeme kimlik doğrulaması için yeterince güvenliği sağladığını özellikle belirtiyor. Ayrıca üç boyutlu modellemeyi, artırılmış gerçeklik selfie çekimlerini ve diğer özellikleri desteklediği de ifade ediliyor.

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Şirket, teknolojiyi ne zaman hangi cihazında hayata geçireceği hakkında bir açıklama yapmıyor. Fakat söylentiler Axon 30 Pro ile birlikte bu sistemin artık resmen somut bir ürün olarak telefonlara entegre edileceği biliniyor.