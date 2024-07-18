"Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak 2024? Zamlı evde bakım aylığı ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım aylığı, her ay düzenli olarak Bakanlık tarafından hesaplara yatırılıyor. Evde bakılan vatandaşlar ve aileleri için sağlanan destek ödemesi, Temmuz emekli ve memur zammı sonrası arttı. İşte, evde bakım maaşı zammı...
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Evde bakım aylığı Temmuz zammı sonrasında 7.608 TL'den 9 bin 77 TL'ye çıkarıldı.
Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 8 bin 515 liradan 10 bin 159 liraya çıkarıldı.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım aylığı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Zamlı ödemeler ise Ağustos ayında hak sahiplerinin hesabında olacak.
EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI
Bakım maaşı bağlanması için gerekli şartlar şöyle:
1. Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda “Ağır Engelli” olduğunu belgelendirmesi gerekir.
2. Eve giren gelirin kişi sayısına bölündükten sonra, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır.
3. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalı.