"Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak 2024? Zamlı evde bakım aylığı ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım aylığı, her ay düzenli olarak Bakanlık tarafından hesaplara yatırılıyor. Evde bakılan vatandaşlar ve aileleri için sağlanan destek ödemesi, Temmuz emekli ve memur zammı sonrası arttı. İşte, evde bakım maaşı zammı...