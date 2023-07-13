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2023 TCMB temmuz ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu: İşte Merkez Bankası PPK toplantı tarihi

Altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB Para Politikası Kurulu temmuz ayı toplantı takvimi belli oldu. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti. Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne? Faiz arttırılacak mı?

13:20 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Merkez Bankası Temmuz 2023 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Merkez Bankası Temmuz 2023 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.
başkanlığında geçtiğimiz ay ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmiş ve 27 ay sonra ilk kez faiz artırılmıştı. Yatırımcılar başta olmak üzere vatandaşlar
TCMB'nin temmuz ayı faiz kararı
nın ne yönde olacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı
için bekleyiş sürüyor. Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Para Politikası Kurulu
’nun temmuz ayı faiz toplantısından çıkan faiz kararı sonucu saat 14.00’te açıklanacak.

TCMB 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez Bankası, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.

Merkez Bankası temmuz ayı faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek ikinci faiz kararı merak konusu oldu. İlk kararda olduğu gibi temmuz kararında da artış bekleniyor.

#Merkez Bankası
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#faiz kararı
38 dakika önce
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