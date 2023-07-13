MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Merkez Bankası Temmuz 2023 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?
TCMB 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu
Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez Bankası, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.
Merkez Bankası temmuz ayı faiz beklentisi ne yönde?
Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek ikinci faiz kararı merak konusu oldu. İlk kararda olduğu gibi temmuz kararında da artış bekleniyor.