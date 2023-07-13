Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

(TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.

başkanlığında geçtiğimiz ay ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmiş ve 27 ay sonra ilk kez faiz artırılmıştı. Yatırımcılar başta olmak üzere vatandaşlar

TCMB'nin temmuz ayı faiz kararı