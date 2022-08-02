Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması için geri sayım başladı. Enflasyon rakamları son dönemde yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak veriler sonrasında bu ay tüketici ve üretici bazında enflasyon ortaya çıkacak. Peki, Temmuz 2022 enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne?

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