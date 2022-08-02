Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ağustos ayının ilk günlerinin gelmesiyle beraber gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2022?, enflasyon farkı ne olacak?
TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17.6 puanlık güncellemeyle yüzde 42.8’den yüzde 60.4’e, 2023 yıl sonu tahminimizi ise 6.3 puanlık bir güncelleme ile yüzde 12.9’dan yüzde 19.2’ye yükselttik” dedi.