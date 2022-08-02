Özgün Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması için geri sayım başladı. Enflasyon rakamları son dönemde yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak veriler sonrasında bu ay tüketici ve üretici bazında enflasyon ortaya çıkacak. Peki, Temmuz 2022 enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Temmuz enflasyon oranı yüzde kaç olacak, ne zaman açıklanacak?
Temmuz enflasyon oranı

Ağustos ayının ilk günlerinin gelmesiyle beraber gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2022?, enflasyon farkı ne olacak?

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17.6 puanlık güncellemeyle yüzde 42.8’den yüzde 60.4’e, 2023 yıl sonu tahminimizi ise 6.3 puanlık bir güncelleme ile yüzde 12.9’dan yüzde 19.2’ye yükselttik” dedi.

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