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Tercüman Bilirkişi Alınacak

Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından, "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, Amasya İli hudutları (ilçeler dahil) çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan Ceza Mahkemeleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında 2021 yılı tercüman listesi oluşturulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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tercüman

Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin 30 Ekim 2020 tarihine kadar Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

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