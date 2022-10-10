Teşkilat 50. bölüm özeti | TRT1 Teşkilat dizisi 50. bölümde neler oldu?

Teşkilat son bölüm izleyicisiyle buluştu. Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtçu’nun başrollerini paylaştığı Teşkilat dizisi 50. bölümü 9 Ekim Pazar günü TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına geçti. İşte, Teşkilat 50. son bölüm özeti...

TEŞKİLAT 50. BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat 50. bölümüyle izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Murat Yıldırım, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun, Ahmet Uğur Say ve Serdar Yeğin'in yer aldığı Teşkilat 50. bölümde yolları kesişen Ömer ve Zehra kulübedeyken saldırıya uğrar. İki arkadaş bulundukları bölgeden çıkabilecek mi?

TEŞKİLAT 50. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, fedakarca talip olduğu ölüm görevinden başarıyla dönerek karanlık yapının kurmayı planladığı terör devleti hedefine ket vurmuştur. Yolları kesişen iki eski arkadaş Ömer ve Zehra, bulundukları bölgeden çıkmak zorundadır. David Hartley, kültür ataşesi kisvesi altında yabancı istihbarat istasyon şefi olarak Türkiye’ye gönderilir. Bu görevlendirmeyle eş zamanlı olarak İstanbul’da çeşitli terör eylemleri yaşanır. Ekip bu eylemleri engellemek için çalışmalara başlar ancak onları bir sürpriz beklemektedir. Halim’in şehit edilmesiyle kederin hakim olduğu mahallede, Efkar ve Korkut yeni bir yola girer. Sayısız şehidin kanıyla kurulan bu ülke için tüm benliğiyle mücadele etmeye hazır ekibimiz, terör eylemlerini gerçekleştiren karanlık yapıyı ortaya çıkarmaya kararlıdır.

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TEŞKİLAT 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisi 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıda yer alan video oynatıcıya tıklayarak yeni fragmanı izleyebilirsiniz.

TEŞKİLAT 49. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın isimsiz kahramanlarının düzenledikleri korkusuz operasyonla ‘Şirket’ yok edilmiştir. Bu gelişme derinlerdeki karanlık yapılanmanın yıllardır sinsice planladıkları terör devleti emellerini harekete geçirir. Bu yapılanmanın meşru zeminde bir terör devleti kurmak için harekete geçtiğini öğrenen Teşkilat, bunu engellemek adına operasyon başlatır.

Bu ölüm görevine genç ve korkusuz teşkilat mensubu Ömer fedakarca talip olur ancak bu zorlu görev öncesi hayatı boyunca onda derin yaralar bırakacak olan büyük bir olay yaşayacaktır. Diğer yanda Zehra, yaşadığı büyük acının ardından kızı Yağmur’la birlikte yeni bir hayat kurmaya çabalamaktadır.

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Fakat geçmişinin onun peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Ekibin yaşadığı yıkımdan kendisini sorumlu tutan Zehra, istihbarattan bağımsız, canı pahasına bir yola çıkar. Bu yol, onu geçmişiyle karşılaştırdığı gibi kritik bir seçimin eşiğinde bırakacaktır.

Oyun içinde oyun kurmak zorunda kalan ekip, ilk hedefini belirleyip operasyonu başlatır. Ekip üyeleri yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda olduklarından habersizdir.