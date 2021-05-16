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TFF 1'inci Lig'de play-off maçları ne zaman? Altınordu- Yılport Samsunspor maç ne zaman?

TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takım, play-offlar sonrasında belli olacak. Altay - İstanbulspor ve Altınordu-Yılport Samsunspor maçları oynanacak. TFF 1'inci Lig'de play-off maçları ne zaman? İşte maçların oynanacağı tarihleri ve maçların hakemleri.

Haber Merkezi DHA
TFF 1inci Ligde play-off maçları ne zaman? Altınordu- Yılport Samsunspor maç ne zaman?
Futbol.

TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takım, play-offlar sonrasında belli olacak. Play-offlarda 17 Mayıs Pazartesi ve 18 Mayıs Salı günü oynanacak karşılamalarda da görev yapacak hakemler belli oldu.

TFF PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarın Altay'ın İstanbulspor'u konuk edeceği karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. 18 Mayıs Salı günü saat 18:00'de oynanacak Altınordu-Yılport Samsunspor mücadelesinde ise Abdülkadir Bitigen görev alacak.

Play-off ilk maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

17 MAYIS PAZARTESİ

20:00 Altay-İstanbulspor: Arda Kardeşler

18 MAYIS SALI

18:00 Altınordu- Yılport Samsunspor: Abdülkadir Bitige


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