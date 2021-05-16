TFF 1'inci Lig'de play-off maçları ne zaman? Altınordu- Yılport Samsunspor maç ne zaman? TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takım, play-offlar sonrasında belli olacak. Altay - İstanbulspor ve Altınordu-Yılport Samsunspor maçları oynanacak. TFF 1'inci Lig'de play-off maçları ne zaman? İşte maçların oynanacağı tarihleri ve maçların hakemleri.

Haber Merkezi 16 Mayıs 2021, 15:11 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2021, 15:15 DHA