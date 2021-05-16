TFF 1'inci Lig'de play-off maçları ne zaman? Altınordu- Yılport Samsunspor maç ne zaman?

TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takım, play-offlar sonrasında belli olacak. Play-offlarda 17 Mayıs Pazartesi ve 18 Mayıs Salı günü oynanacak karşılamalarda da görev yapacak hakemler belli oldu.
TFF PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarın Altay'ın İstanbulspor'u konuk edeceği karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. 18 Mayıs Salı günü saat 18:00'de oynanacak Altınordu-Yılport Samsunspor mücadelesinde ise Abdülkadir Bitigen görev alacak.
Play-off ilk maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
17 MAYIS PAZARTESİ
20:00 Altay-İstanbulspor: Arda Kardeşler
18 MAYIS SALI
18:00 Altınordu- Yılport Samsunspor: Abdülkadir Bitige