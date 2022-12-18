Türk Hava Yolları binlerce kabin memuru ve pilot alımı yapıyor!

Ekonomi

Meslek liseleri patente koştu

Yaptıkları üretimle her biri küçük bir fabrikaya dönüşen meslek liseleri; marka başvurularında çıtayı yükseltti. Bu yılın ilk 10 ayında Türkiye’deki liselerin yaptığı bin 611 sınai mülkiyet başvurusunun 788’i meslek liselerinden geldi. En çok başvuru yapılan iller Bursa, Ankara ve Adıyaman oldu.