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THY Emlak Konut Arnavutköy konut kurası çekiliyor: İşte Yenişehir 1+1, 2+1, 3+1 projesi kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

THY-Emlak Konut Yenişehir Evleri kapsamında kura çekilişi için geri sayım başladı. THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçlarına göre, 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan konutlar için toplam 1.700 kişi hak sahibi belli belli oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen THY Emlak Konut projesi kura çekimi tarihi açıklandı. Peki Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, THY Emlak Konut projesi kura sonuçları isim listesi sorgulama hakkında bilgiler...

15:29 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:30 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları
THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir
, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, İstanbul Havalimanı'na yakın konumda inşa edilecek bir konut projesidir. Proje, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları'nın ortak girişimi ile hayata geçiriliyor.
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları
ve isim listesi başvuruda bulunanların gündeminde yer almayı sürdürüyor. İşte
THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları
na ilişkin detaylar.
THY Emlak Konut
Arnavutköy kura çekimi
tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. THY Emlak Konut kura çekim tarihi belli oldu mu? sorusu vatandaşların gündeminde.
Emlak Konut
ve
ile hayata geçirilen sosyal konut projesi başvurularına yoğun katılım söz konusu oldu.
Arnavutköy Yenişehir evleri konut projesi
başvuru tarihleri sona erdikten sonra kura çekimi hakkında araştırmalar da başladı.
THY Emlak Arnavutköy Yenişehir evleri kurası
ndan ev sahibi olan vatandaşlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklar. 1+1, 2+1, 3+1 seçenekleriyle satışa sunulan
Emlak Konut Arnavutköy projesi
evi olmayanları ev sahibi yapmayı hedefliyor.
THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi kura sonuçları
ne zaman açıklanacak?
THY Emlak Konut Arnavutköy kurası
ne zaman yapılacak, kura çekim tarihi belli oldu mu? İşte 2023 THY emlak konut kura tarihi.

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekimi 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Çekiliş, saat 10.00 da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

Emlak Konut THY Arnavutköy projesi başvuru şartları neler?

Proje kapsamında İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

  1. İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.
  2. Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır
  3. Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış işlemi yapılamaz
  4. Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması
  5. Kampanyaya koşulları İstanbul'da ikamet eden ve sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız için geçerli olacaktır.

THY Emlak Konut 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı nasıl?

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:

1+1 daireler için peşinat ödeme ne kadar?

  • 1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
  • Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
  • Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
  • Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

2+1 daireler için peşinat ödemesi ne kadar?

  • 2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL
  • Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL
  • Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL
  • Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL

3+1 daireler için peşinat ödemesi ne kadar?

  • 3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL
  • Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL
  • Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL
  • Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesi özellikleri

Emlak Konut - THY Arnavutköy Yenişehir evlerinde Kontenjanlar: Engelliler %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, genç %20 kontenjanlar ayrıldı.

%20 Peşinat,
120 Ay Vade, 7.500 TL'den Başlayan Taksitlerle satışa sunulacak.

Daire Seçenekleri: 1+1, 2+1 ve 3+1

Emlak Konut - THY Arnavutköy Yenişehir evlerinde yaşam alanları neler?

Proje, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Sosyal donatılar arasında;

  • 2 adet okul
  • 1 adet hastane
  • 1 adet alışveriş merkezi
  • 1 adet spor kompleksi
  • 1 adet kültür merkezi
  • 1 adet cami
  • 1 adet kilise
  • 1 adet havuz
  • 1 adet çocuk parkı
  • 1 adet bisiklet yolu
  • 1 adet yürüyüş yolu yer almaktadır.
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