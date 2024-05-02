THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir , İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, İstanbul Havalimanı'na yakın konumda inşa edilecek bir konut projesidir. Proje, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları'nın ortak girişimi ile hayata geçiriliyor. THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ve isim listesi başvuruda bulunanların gündeminde yer almayı sürdürüyor. İşte THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları na ilişkin detaylar.

THY Emlak Konut İstanbul Arnavutköy kura çekimi tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. THY Emlak Konut kura çekim tarihi belli oldu mu? sorusu vatandaşların gündeminde. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesi başvurularına yoğun katılım söz konusu oldu. Arnavutköy Yenişehir evleri konut projesi başvuru tarihleri sona erdikten sonra kura çekimi hakkında araştırmalar da başladı.

THY Emlak Arnavutköy Yenişehir evleri kurası ndan ev sahibi olan vatandaşlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklar. 1+1, 2+1, 3+1 seçenekleriyle satışa sunulan Emlak Konut Arnavutköy projesi evi olmayanları ev sahibi yapmayı hedefliyor. THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman yapılacak, kura çekim tarihi belli oldu mu? İşte 2023 THY emlak konut kura tarihi.

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekimi 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Çekiliş, saat 10.00 da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

Emlak Konut THY Arnavutköy projesi başvuru şartları neler?

Proje kapsamında İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak. Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış işlemi yapılamaz Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması Kampanyaya koşulları İstanbul'da ikamet eden ve sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız için geçerli olacaktır.

THY Emlak Konut 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı nasıl?

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:

1+1 daireler için peşinat ödeme ne kadar?

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL

Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL

Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL

Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

2+1 daireler için peşinat ödemesi ne kadar?

2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL

Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL

Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL

Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL

3+1 daireler için peşinat ödemesi ne kadar?

3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL

Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL

Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL

Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesi özellikleri

Emlak Konut - THY Arnavutköy Yenişehir evlerinde Kontenjanlar: Engelliler %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, genç %20 kontenjanlar ayrıldı.

%20 Peşinat, 120 Ay Vade, 7.500 TL'den Başlayan Taksitlerle satışa sunulacak.

Daire Seçenekleri: 1+1, 2+1 ve 3+1

Emlak Konut - THY Arnavutköy Yenişehir evlerinde yaşam alanları neler?

Proje, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Sosyal donatılar arasında;