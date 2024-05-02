THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekimi 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Çekiliş, saat 10.00 da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.
Emlak Konut THY Arnavutköy projesi başvuru şartları neler?
Proje kapsamında İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.
- İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.
- Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır
- Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış işlemi yapılamaz
- Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması
- Kampanyaya koşulları İstanbul'da ikamet eden ve sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız için geçerli olacaktır.
THY Emlak Konut 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı nasıl?
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:
1+1 daireler için peşinat ödeme ne kadar?
- 1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
- Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
- Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
- Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL
2+1 daireler için peşinat ödemesi ne kadar?
- 2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL
- Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL
- Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL
- Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL
3+1 daireler için peşinat ödemesi ne kadar?
- 3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL
- Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL
- Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL
- Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesi özellikleri
Emlak Konut - THY Arnavutköy Yenişehir evlerinde Kontenjanlar: Engelliler %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, genç %20 kontenjanlar ayrıldı.
Daire Seçenekleri: 1+1, 2+1 ve 3+1
Emlak Konut - THY Arnavutköy Yenişehir evlerinde yaşam alanları neler?
Proje, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Sosyal donatılar arasında;
- 2 adet okul
- 1 adet hastane
- 1 adet alışveriş merkezi
- 1 adet spor kompleksi
- 1 adet kültür merkezi
- 1 adet cami
- 1 adet kilise
- 1 adet havuz
- 1 adet çocuk parkı
- 1 adet bisiklet yolu
- 1 adet yürüyüş yolu yer almaktadır.