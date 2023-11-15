THY Euroleague’de çift maç haftasında 9. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.
THY Euroleague’de 9. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe, Sırbistan’da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. Haftanın kapanışında ise Partizan- ALBA Berlin karşı karşıya gelecek. Peki, THY Euroleague’de bu hafta hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta? İşte THY Euroleague 9. hafta maç programı.
THY EUROLEAGUE’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, KARŞILAŞMALAR SAAT KAÇTA?
16 KASIM PERŞEMBE
22.05 Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe
22.15 Olympiakos - Kızılyıldız
22.30 Olimpia Milano - A. Efes
22.45 Real Madrid - AS Monaco
17 KASIM CUMA
21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih
22.00 ASVEL - Baskonia
22.15 Panathinaikos - Virtus Bologna
22.30 Barcelona - Valencia Basket
22.45 Partizan- ALBA Berlin