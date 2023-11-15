THY Euroleague’in 9. haftasında Fenerbahçe Beko Sırbistan’ın Aleksandar Nikolic Salonu’nda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşacak. Euroleague’de oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, ligde 5. sırada yer alıyor. Bir maçı eksik İsrail temsilcisi ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.