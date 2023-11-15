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THY Euroleague’de 9. hafta heyecanı başlıyor: Haftanın açılışında Fenerbahçe, Tel Aviv'e konuk oluyor

THY Euroleague’de çift maç haftasında 9. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe, Sırbistan’da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. A. Efes ise deplasmanda İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da evinde Virtus Bologna ile oynayacak. THY Euroleague 9. hafta maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:47 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
THY Euroleague’de çift maç haftasında 9. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

THY Euroleague’de çift maç haftasında 9. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

THY Euroleague’de 9. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe, Sırbistan’da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. Haftanın kapanışında ise Partizan- ALBA Berlin karşı karşıya gelecek. Peki, THY Euroleague’de bu hafta hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta? İşte THY Euroleague 9. hafta maç programı.

THY EUROLEAGUE’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, KARŞILAŞMALAR SAAT KAÇTA?

16 KASIM PERŞEMBE

22.05 Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe

22.15 Olympiakos - Kızılyıldız

22.30 Olimpia Milano - A. Efes

22.45 Real Madrid - AS Monaco

17 KASIM CUMA

21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih

22.00 ASVEL - Baskonia

22.15 Panathinaikos - Virtus Bologna

22.30 Barcelona - Valencia Basket

22.45 Partizan- ALBA Berlin

THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU



#THY Euroleague
#Fenerbahçe Beko
#Maccabi Tel Aviv
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