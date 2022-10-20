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THY'den açıklama! İstanbul'dan Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları(THY)'nın 21 Ekim'de İtalya'da Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferleri, İtalya'daki havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. Peki THY iptal edilen seferler hangileri?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
THY İtalya seferlerini iptal mı etti? Türk Hava Yolları iptal edilen seferler hangileri?
THY iptal edilen seferler

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İtalya'da havalimanı çalışanlarının 21 Ekim'de gerçekleştireceği grev dolayısıyla İstanbul'dan Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Milano'ya gerçekleştireceği dört sefer ve AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bergamo'ya yapacağı karşılıklı 2 sefer iptal edildi. THY'nin İtalya'daki istasyonlarında görevli personelin konuyu yakından takip ettiği ve gelişmelerin aktarılacağı belirtildi.

THY iptal edilen seferler hangileri?

Buna göre 21 Ekim'de iptal edilen seferler şu şekilde:

  1. TK 1873-İstanbul-Milano
  2. TK1874-Milano İstanbul
  3. TK 1895-İstanbul-Milano
  4. TK1896 Milano-İstanbul
  5. AnadoluJet TK 7976 Sabiha Gökçen-Bergamo
  6. AnadoluJet TK7977 Bergamo-Sabiha Gökçen

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