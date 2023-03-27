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İsrail’de binler sokağa döküldü: THY Tel Aviv’e uçuşları iptal etti

İsrail’de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar haftalardır devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, protestolara neden olan tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. İsrail'in uluslararası havalimanı Ben Gurion'da grev nedeniyle seferler durduruldu. Türk Hava Yolları (THY), Tel Aviv seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

16:38 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
THY'nin Tel Aviv seferleri İsrail'deki protestolar nedeniyle iptal edildi

THY'nin Tel Aviv seferleri İsrail'deki protestolar nedeniyle iptal edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, protestolara neden olan tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Netanyahu’nun Savunma Bakanı Gallant'ı görevden almasının ardından halk sokağa indi.

THY'nin Tel Aviv seferleri iptal mi?

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün icra edilmesi planlanan TK 786 İstanbul-Tel Aviv, TK 787 Tel Aviv-İstanbul, TK 794 İstanbul-Tel Aviv, TK 795 Tel Aviv-İstanbul, TK 7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv ve TK 7709 Tel Aviv-Sabiha Gökçen uçuşları iptal edildi.



#israil
#thy
#thy uçak seferleri
33 dakika önce
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