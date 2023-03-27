İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, protestolara neden olan tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Netanyahu’nun Savunma Bakanı Gallant'ı görevden almasının ardından halk sokağa indi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün icra edilmesi planlanan TK 786 İstanbul-Tel Aviv, TK 787 Tel Aviv-İstanbul, TK 794 İstanbul-Tel Aviv, TK 795 Tel Aviv-İstanbul, TK 7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv ve TK 7709 Tel Aviv-Sabiha Gökçen uçuşları iptal edildi.