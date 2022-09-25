TikTok dondurulan hesabı açma: İşte TİKTOK donma dondurma linki

Tik Tok dondurulmuş bir hesaba sahip olmak yalnızca görüşlerinizi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda uzun süre donmuş kalırsa, yasaklanabilirsiniz. TikTok hesapları dondurulabilir mi? Bunun anlamı ne? Bir TikTok hesabını nasıl çözersiniz? sorusunu sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklıkla sorulmakta. Somut olarak imkansız olduğu için kimse TikTok hesabınızı fiziksel olarak dondurmayacak. Bir TikTok hesabını dondurmak, Instagram'daki shadow ban'a benzer. Bu durumun ne anlama geldiğini bilmeyenler için şunu söylemek gerekir ki, TikTok hesabınız dondurulursa videolarınız ve içerikleriniz çok fazla kitleye gösterilmeyecek ve normalde gördüğünüz kadar izlenme ve beğeni alamayacaksınız. Bu nedenle, bir TikTok hesabının nasıl çözüleceğini bilmeden önce, " bir TikTok hesabının dondurulup dondurulmadığını nasıl anlayacağınızı " ve "Bir TikTok hesabı neden dondurulur”ı bilmeniz gerekir.

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TikTok dondurma

TikTok hesabı nasıl donar?

TikTok hesabını donduran nedenler neler? gelin bu soruya ilişkin haberi okuyalım. TikTok istediğiniz her şeyi paylaşmak için ücretsiz bir yer gibi görünse de, takipçi kazanmak istiyorsanız uymanız gereken bazı kurallar ve düzenlemeler var. Aşağıdakiler, TikTok hesabınızın dondurulmasının en yaygın nedenlerinden bazılarıdır.

Yinelenen içerik yayınlıyorsunuz

Filigranı kaldırarak yinelenen içerik yayınlıyorsunuz

Tehlikeli bireyleri veya kuruluşları temsil eden anlamlı isimler, semboller, logolar, jestler, üniformalar, portreler ve veya diğer malzemeleri kullandınız (veya basit bir deyişle, çete işaretleri, seri katiller terör örgütleri veya Hitler'i herhangi bir biçimde göstermeyin)

Yasa dışı faaliyetleri veya uyuşturucuları teşvik ettiniz

Grafik içerik gösterdiniz (çıplak/porno veya kan. Yani temelde NSFW içeriği)

TikTok hesabı nasıl dondurulur?

TikTok hesabı dondurma işlemleri şöyledir:

• TikTok hesabınıza akıllı bir cihaz üzerinden erişin. • TikTok profilinize giriş yapın. • Açılan profil sayfasında profil resminize tıklayın. • Ekranda yeni bir sayfa açılacaktır. Açılan yeni sayfanın sağ üst köşesindeki mevcut üç nokta simgesine tıklayın. • "Hesabımı Yönet" metnini içeren bir sayfa göreceksiniz. Hesabımı yönet'i tıklayın. • Gönderiye tıkladıktan sonra sizi yeni bir sayfaya yönlendirecektir. Hesabınızı silmek için bu sayfanın altındaki “Hesabımı Sil” seçeneğini seçin. TikTok'da hesap dondurma işlemi bulunmamaktadır. Dilerseniz hesabınızı kapatabilirsiniz. Eğer hesap dondurma işlemi olsaydı, hesabınızı dondurup istediğiniz zaman açabilecektiniz.

TikTok dondurunca ne olur?

Yukarıdaki TikTok hesap dondurma adımlarını izlediğinizde TikTok hesabınız 30 gün boyunca donduruluyor. Eğer hesabınıza 30 gün boyunca erişim sağlamazsanız TikTok hesabınız kalıcı olarak siliniyor. Eğer sadece dondurmak istiyorsanız 30 gün içerisinde mutlaka hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini unutmayın.

Tiktok hesap dondurma

TikTok’ta dondurma ne kadar?

TikTok hesap dondurma işlemi. TikTok'da hesap dondurma işlemi bulunmamaktadır. Dilerseniz hesabınızı kapatabilirsiniz. Eğer hesap dondurma işlemi olsaydı, hesabınızı dondurup istediğiniz zaman açabilecektiniz. Şunu da hatırlatalım; hesabınızı kapatırsanız 30 günlük hesabınızı dondurmuş olacaksınız.

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TikTok tamamen nasıl kapatılır?

Tik Tok uygulamasından hesabınızı kapatmak istiyorsanız, bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

TikTok’ta bir hesabı silme

Hesabınızı silmek için:

1. Sağ alttaki Profil 'e dokunun.

'e dokunun. 2. Sağ üstteki 3 satırlı simge ye dokunun.

ye dokunun. 3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.

bölümüne. 4. Hesabını yönet > Hesabı sil öğesine dokunun.

öğesine dokunun. 5. Hesabınızı silmek için uygulamadaki talimatları takip edin.

TikTok’ta profil fotoğrafı veya video ekleme nasıl yapılır?

Profil fotoğrafı veya video eklemek veya değiştirmek için:

1. Sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun.

2. Profili düzenle seçeneğine dokunun.

3. Fotoğraf değiştir veya Video değiştir seçeneğine dokunun.

4. Fotoğraf için Fotoğraf çek veya Fotoğraf yükle seçeneğini seçin. Video için galerinizden seçin.

Not: Profil videosu ayarladığınızda, profil fotoğrafları profilinizde görünmeyecektir. Fotoğrafların yüklenebilmesi için en az 20x20 piksel olması gerekir.

TikTok kullanıcı adınızı değiştirme nasıl yapılır?

Kullanıcı adınızı değiştirmek için:

1. TikTok uygulamasında, alt taraftaki Profil sekmesine dokunun.

2. Profili düzenle seçeneğine dokunun.

3. İstediğiniz kullanıcı adını girin.

4. Kaydet seçeneğine dokunun.

Kullanıcı adınızı yalnızca 30 günde bir değiştirebilirsiniz. Kullanıcı adları yalnızca harfler, rakamlar, alt çizgiler ve noktalar içerebilir. Ancak, kullanıcı adının sonuna nokta konulamaz.

TikTok’ta başka bir sosyal medya hesabını bağlama

Bir TikTok profiline sosyal medya hesabı eklemek için:

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1. Sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun.

2. Profili düzenle seçeneğine dokunun.

3. Sosyal medya hesaplarınızı bağlamak için Instagram'ı profilinize ekleyin veya Youtube'u profilinize ekleyin seçeneğini seçin.

TikTok’ta dil tercihlerini nasıl değiştiririm?

TikTok uygulamanızda gösterilen dili istediğiniz zaman değiştirebilisiniz.

Dil tercihlerini değiştirmek için:

1. Sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun.

2. Ayarlarınıza gitmek için sağ üstteki 3 satır simgesine dokunun.

3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.

4. Uygulama Dili seçeneğine dokunun.

5. Listeden tercih edilen dilinizi seçin.

TikTok şifre sıfırlama nasıl yapılır?

TikTok girişten sonra bir şifreyi sıfırlamak için:

1. Sağ alttaki Profil 'e dokunun.

'e dokunun. 2. Sağ üstteki 3 satırlı simge ye dokunun.

ye dokunun. 3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.

bölümüne. 4. Hesabını yönet > Şifre öğesine dokunun.

> dokunun. 5. Şifrenizi sıfırlamak için talimatları takip edin.

TikTok giriş yapmadığınızda şifreyi sıfırlamak için:

1. Kaydol öğesine dokunun.

2. Sayfanın altındaki Giriş yap öğesine dokunun.

3. Telefon / e-posta / kullanıcı adını kullan seçimini yapın.

4. E-posta / Kullanıcı adı seçimini yapın.

5. Şifrenizi mi unuttunuz? öğesine dokunun

6. Telefon numarası veya E-posta ile şifreyi sıfırlamayı seçin.

TikTok'a başka bir sosyal medya hesabı ile katılan kullanıcılar için şifrelerin ilgili platformdan sıfırlanması gerekir.

TikTok’ta e-posta ve telefon numarası nasıl kullanılır?

E-postam başka bir hesapta kullanılıyor:

E-posta adresleri yalnızca tek bir hesapla ilişkilendirilebilir. E-postanızı yeni bir hesapla ilişkilendirmek istiyorsanız, e-posta adresini değiştirmeyi öneririz.

Şu anda e-postanızla ilişkilendirilmiş hesabı bulmak için:

1. Hesaptan çıkın.

2. Sağ alttaki Profil'e dokunun.

3. Kaydol öğesine dokunun.

4. Sayfanın altındaki Giriş yap öğesine dokunun.

5. Telefon/e-posta/kullanıcı adını kullan seçimini yapın.

6. E-posta / Kullanıcı adı seçimini yapın.

Telefonum başka bir hesapta kullanılmakta

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Telefon numaraları yalnızca tek bir hesapla ilişkilendirilebilir. Telefon numaranızı yeni bir hesapla ilişkilendirmek istiyorsanız, şu an için numaranızla ilişkili olan hesap telefon numarasını değiştirmenizi veya hesabı silmenizi öneririz.

Silinmiş hesap 30 gün süreyle devre dışı bırakılacak ve ardından kalıcı olarak silinecektir. Bunun ardından, telefon numarası yeni hesabınıza bağlanmak için uygun hale gelecektir.

Şu anda telefon numaranızla ilişkilendirilmiş hesabı bulmak için:

1. Hesaptan çıkın.

2. Sağ alttaki Profil'e dokunun.

3. Kaydol öğesine dokunun.

4. Sayfanın altındaki Giriş yap öğesine dokunun.

5. Telefon / e-posta / kullanıcı adını kullan seçimini yapın.

6. Telefon seçimini yapın.

TikTok hesabım ele geçirildi ne yapmalıyım?

TikTok hesabınızın ele geçirilmesinden ötürü endişeli misiniz?

Bu şüpheli davranışlardan birini fark ederseniz, hesabınız ele geçirilmiş olabilir:

• Hesap şifreniz veya telefon numaranız değiştirilmiş. • Hesap kullanıcı adınız veya takma adınız değiştirilmiş. • Videolar, izniniz olmadan silinmiş veya gönderilmiş. • Yazmadığınız mesajlar hesabınızdan gönderilmiş.

TikTok hesabını korumak için neler yapılır?

1. Şifrenizi sıfırlayın.

2. Telefon numaranızı bağlayın.

3. Şüpheli cihazları kaldırın.

Şifrenizi sıfırlamak için:

1. Sağ alttaki Profil'e dokunun.

2. Sağ üstteki 3 satırlı simgeye dokunun.

3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.

4. Hesabını yönet öğesine dokunun.

5. Şifre öğesini seçin.

6. Şifrenizi değiştirin.

TikTok’ta telefon numaranızı bağlamak için:

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1. Sağ alttaki Profil'e dokunun.

2. Sağ üstteki 3 satırlı simgeye dokunun.

3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.

4. Hesabını yönet öğesine dokunun.

5. Telefon numarası öğesini seçin.

6. Telefon numaranızı bağlayın.

Şüpheli cihazları kaldırmak için:

1. Sağ alttaki Profil'e dokunun.

2. Sağ üstteki 3 satırlı simgeye dokunun.

3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.

4. Güvenlik öğesine dokunun.

5. Cihazlarınızı seçin.

6. İstenmeyen veya şüpheli cihazları kaldırın.

TikTok’ta hesap telefon numarasını değiştirme

Hesapla ilişkilendirilmiş telefon numarasını değiştirmek için:

1. Sağ alttaki Profil'e dokunun.

2. Sağ üstteki 3 satırlı simgeye dokunun.

3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.

4. Hesabını Yönetimi > Telefon Numarası seçimini yapın.

Hesapla ilişkilendirilmiş hem eski hem de yeni numara etkin ve doğrulanmış olmalıdır.

Tiktok hesap e-postasını değiştirme

Hesapla ilişkili e-postayı değiştirmek için:

1. Sağ alttaki Profil'e dokunun.

2. Sağ üstteki 3 satırlı simgeye dokunun.

3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.

4. Benim Hesabını Yönet, E-postamı > Yönet seçimini yapın.

5. Yenisini bağlamak için mevcut e-posta adresinizi doğrulayın.

TikTok canlı yayın açılmıyor ne yapmalıyım?

TikTok canlı yayın sorunu nasıl giderilir? Canlı yayına geçme özelliği, sadece yaşa ve bölgeye göre Topluluk Kurallarımıza uygun kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

CANLI YAYIN ile ilgili herhangi bir sorunu gidermek için:

1. Sağ alttaki Profil'e dokunun.

2. Sağ üstteki 3 satırlı simgeye dokunun.

3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.

4. Bir Problemi Rapor Et > CANLI YAYIN/Ödeme/Ödüller öğesine tıklayın.

5. CANLI YAYIN ile ilgili mevcut sorununuzu en iyi tanımlayan konuyu seçin.

6. Sorununuzu çözmek için uygulamadaki adımları takip edin.

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