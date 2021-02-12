TikTok hesap işlemlerine dair tüm ayrıntılar

TikTok, Çinli bir firma tarafından yapılmış bir uygulamadır. 13 yaş altı kişiler hesap açamaz. TikTok kullanıyor ve kalıcı olarak silmek ya da bir süreliğine dondurmak istiyorsanız bu yazımızdaki adımları uygulayabilirsiniz.

TİKTOK HESAP SİLME NASIL YAPILIR?

TikTok hesabınızı kalıcı olarak nasıl sileceğinizi aşağıda adım adım açıkladık.



Öncelikle TikTok hesabınızı telefonunuzda veya tabletinizde açın. TikTok hesabınızın ana ekranında siyah beyaz müzik notası simgesi (iPhone/iPad) ya da uygulama çekmecesinde (Android) yer almaktadır.

Image titled AndroidIGprofile.png şeklindeki profil simgesine dokunun. İnsan figürü şeklindeki bu simge ekranınızın sağ alt köşesinde bulunmaktadır.

Henüz hesabınızda oturum açmadıysan uygulama sizden oturum açmanızı isteyecek.

Üç noktalı (•••) menü kısmına dokunun. Bu menü, ekranın sağ üst köşesinde bulunmaktadır.

Menü açıldıktan sonra “Hesabımı Yönet” seçeneğine dokunun. Bu seçenek, menünün üst tarafında bulunmaktadır.

Karşınıza açılan ekranı aşağıya doğru kaydırın ve “Hesabı Sil” seçeneğine dokunun. Bu seçenek, “Hesabımı Yönet” ekranının altında yer almaktadır. Seçeneğe dokunduğunuzda, hesabınızın silinmesi hakkında bazı bilgilerin yer aldığı bir onay sayfası göreceksiniz.

Hesabınızı Twitter veya Facebook gibi bir sosyal medya hizmeti üzerinden oluşturduysan onay sayfası ekranda belirmeden önce “Doğrula ve Devam Et” seçeneğine dokunup o hizmette oturum açmanız gerekmektedir.

Kırmızı renkli “Hesabı Sil” düğmesine dokunun. Bu düğme, ekranın altında bulunmaktadır. Bu kırmızı butonuna bastıktan sonra karşınıza bir onay penceresi daha açılacaktır.

Hesabınızı nasıl ayarladığınıza bağlı olarak, silme işlemine devam etmek için telefon numaranızı onaylamanız ya da bir onay kodu girmeniz gerekebilir. Sizden bu anlamda onay istenirse ekrandaki talimatları düzenli olarak uygulamanız gerekmektedir.

Son olarak onaylamak için “Sil” düğmesine dokunun. TikTok’taki oturumunuz anında sonlanacaktır. Hesabınız devre dışı kalacağından dolayı, videolarınız uygulamadaki diğer kullanıcılar tarafından görülmeyecektir.

Sırası ile bütün adımları takip ettikten ve işlemi tamamladıktan sonra hesabınız kalıcı olarak silinmek üzere öncelikle 30 gün askıya alma işlemi gerçekleştirilecektir. Ancak fikrinizi değiştirirseniz hesabınızı yeniden aktifleştirmek için 30 günlük zaman dilimi sona ermeden önce oturum yeniden açmanız gerekecektir. Hesabınızı silme işleminizin üzerinden 30 gün geçtikten sonra yeniden giriş yapmamanız halinde tamamen bir daha ulaşamayacağınız şekilde kapanacaktır.

TİKTOK NASIL AÇILIR?



TikTok uygulamasına katılıp milyonlarca insana katılmak istiyorsanız, en doğru yerdesiniz. Sizinle paylaşacağımız bu üye olma işlemlerinden sonra sesinizi duyurmaya başlayabilirsiniz. TikTok uygulamasına üye olmak için yapmanız gereken ilk şey Play Store veya Apple Store üzerinden uygulamayı indirmek olacak. Uygulamayı indirdikten sonra, ‘aç’ butonuna tıklıyoruz. ‘Daha fazlasını görebilmek için kaydırın’ yazısını gördüğünüz gibi kaydırıyoruz.

Karşımıza üyelik bilgilerimizi eklememiz gereken yer çıkacaktır. İsterseniz, uygulamaya eğer varsa Facebook, Twitter veya İnstagram hesaplarınızla üye olabiliyorsunuz. Hayır ben mail adresimle veya telefon numaramla üye olurum diyorsanız, o halde ‘mail veya telefonla üye ol’ butonuna tıklıyoruz ve doğrulama kodlarını alıyoruz. Mail ile kayıt olursanız, güvenlik kodu mail adresinize, telefon numaranızla işlem yaparsanız, onaylama kodu telefonunuza gelecektir. Gelen telefon SMS kodu girip, hemen doğrum tarihini de giriyoruz.

TİKTOK HESABI AÇMAK NASIL ÜCRETLİ Mİ?

TikTok hesabı açmak %100 ücretsizdir. Hiçbir şekilde hesap açarken ücret ödemezsiniz.

TİKTOK KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

TikTok kullanırken dikkat etmeniz gereken şeylerin başında orjinal içerikler üretmek olacaktır. İçerikleriniz sizleri fenomen edebilir ve kendi hayran kitlenize ulaşmanızı sağlayabilir.

TİKTOK HESABI NASIL DONDURULUR?



Eğer Tik Tok hesabınızı kalıcı olarak silmek istemiyor ve sadece belirli bir süreliğine ara vermek istiyorsanız Tik Tok profil dondurma işlemi uygulayabilirsiniz. Bu vesile ile hesabınız kalıcı olarak silinmeyecektir. Yapacağınız bu işlem ile sadece belirli bir süre için uygulama üzerinde Tik Tok profil bilgileriniz ve etkileşimleriniz başkaları tarafından görünmeyecektir. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri sıra ile takip etmeniz gerekmektedir.

Tik Tok hesabınıza akıllı cihazınız vasıtasıyla erişim sağlayın.

Tik Tok profilinize giriş sağlayın.

Açılan profil sayfasından profil resminizin üzerine dokunun.

Ekrana yeni bir sayfa açılacaktır. Açılan yeni sayfanın sağ üst tarafında mevcut durumda olan üç çokta şeklindeki simgeye tıklayın.

Hesabımı yönet yazısının bulunduğu bir sayfayla karşılaşacaksınız. Hesabımı yönet yazısına tıklayın.

Yazıya tıkladıktan sonra sizi yeni bir sayfaya yönlendirecektir. Bu sayfanın en alt kısmında bulunan hesabımı sil yazısını seçin.

TİKTOK HESABI NASIL KAPATILIR?

Tik Tok Hesabı Nasıl Kapatılır? Sorusunun cevabını detayları ile aşağıda açıkladık.



Tik Tok uygulamasındaki ana sayfanın alt kısımdaki profil simgesine dokunun

Aşağıdaki görselde gördüğünüz gibi "3 noktaya" tıklıyoruz

"Hesabımı yönet" dokunup sonra

Açılacak sayfada en altta bulunan "Hesabınızı kaldırmayı..." başlayan yazıya tıklayınız

Karşınıza çıkacak pencerede "Kodu gönder" yazısına dokunup sisteme kayıtlı olan cep telefonunuza gelecek kodu "Doğrulama kodu" alana yazıp devam etmeniz durumunda Tik Tok silme işlemini tamamlayacaksınız

Hesap kapatma için önemli uyarılar

Tik Tok hesap kapatma işleminden sonra;

Uygulamayı kaldırmak için iPhone' dan uygulamanın üstüne basılı tutun

X simgesine tıklamanız yeterli

Android' de ise uygulamalardan kaldırabilirsiniz.

Instagram hesabı kalıcı silme dondurma ve kapatma işlemleri Instagram hesap silme, kapatma ve dondurma işlemlerinin nasıl yapıldığını haberimizde adım adım sizlere anlattık.Instagram kullanmaktan sıkıldıysanız ya da çok zaman harcıyorsanız ve hesabınızı kapatmak, silmek ya da geçici süreyle dondurmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. İşte Instagram hesap silme ve kapatma işlemleri.INSTAGRAM HESAP SİLMEHesabınızı kalıcı olarak silmek için:https://www.instagram.com/acco... adresine gidiniz. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin.INSTAGRAM HESABI KAPATMA VE DONDURMAinstagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.Sağ üst kısımdaki insansimgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.INSTAGRAM NEDİR?Instagram , akıllı telefonlar için popüler bir fotoğraf paylaşım uygulamasıdır . Diğer sosyal ağlarla karşılaştırıldığında, Instagram nispeten basittir - sadece arkadaşlarınızla fotoğrafları paylaşmaya odaklanmıştır.Instagram hesap silme-dondurma-kapatma işlemlerini bu yazımızda sizlerle paylaştık.

TİKTOK HESABI İÇİN NEYE İHTİYACINIZ VAR?

TikTok hesabı açmanız için e-mail adresine ihtiyacınız vardır. Ya da Facebook, Twitter, G-mail Hesaplarınızı kullanarak ücret ödemeden Tiktok hesabı açabilirsiniz.

TİKTOK YAŞ SINIRI KAÇ?

TikTok yaş sınırı 13’dür. 13 yaşından ufak olan kişiler hesap açamazlar.

TİKTOK ÜZERİNDEN PARA KAZANILIR MI?

TikTok üzerinde yüksek etkileşimler edinmeniz durumunda profilleriniz reklam alabileceklerdir.

TİKTOK HANGİ ÜLKEDE ÜRETİLDİ?

TikTok Çinli bir firma tarafından üretilmiş sosyal medya platformudur.







