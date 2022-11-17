TOGG fabrikasının 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılmasının ardından seri üretim için son noktaya gelindi. ‘Anadolu’, 'Gemlik’, ‘Oltu’, ‘Kula’, ‘Kapadokya’ ve ‘Pamukkale’ isimlerini taşıyan renklerle satışa sunulacak olan TOGG'un 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Togg'un Gemlik Tesisi'ni ziyaret etme isteklerine ilişkin, “Şimdi ziyaret etmek istiyorlar, buyursun gelsinler, nasıl yapıldığını görsünler. Biz bundan mutlu oluruz” dedi.

REKLAM

Togg’da gençlere indirim olacak mı?

Yerli araç TOGG en çok da gençler tarafından ilgi görüyor. Satışa sunulduğunda gençlere özel bir kampanya olacak mı? sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şöyle bir nihai noktaya gelsin; pazarlama süreci içerisinde, pazarlama teknikleri açısından orada belki böyle bir şey de düşünülebilir ama şu anda henüz konuşulmuş bir konu değil. Tabii bütün maliyet analizleri vesaire yapıldıktan sonra bunların belli bir yol haritası var. Bu yol haritasına göre de hangi sürede, hangi rakamlarla bunu piyasaya sürelim, ne zaman bu fiyatlar farklı bir hal alabilir, bunları o çalışmalardan sonra açıklayacağız” dedi.