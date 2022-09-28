TOGG'da geri sayım başladı: Fiyatı belli oldu

29 Ekim’de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı Türkiye’nin otomobili TOGG’un Gemlik fabrikasında tüm hazırlıklar tamamlandı. En çok merak edilen konuların başında TOGG’un ilk etapta kaç adet ve kaç liradan satışa sunulacağı geliyor.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG’un SUV modelinin 60 bin Euro ile 70 bin Euro arasında değişeceği; ilk etapta 280 adet otomobil üretildiği öğrenildi. Fabrika tarafından paylaşılan son görüntüde çok sayıda elektrikli araç pistte deneme sürüşü yapıyor.

TOGG FABRİKA AÇILIŞI NE ZAMAN?

TOGG otomobilleri için geri sayım başladı. Türkiye’nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik’teki kurulumu hızla devam ediyor. Açılışı 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak fabrikada araçların seri üretimine geçilecek.

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İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilk etapta üretilen 100 aracın güvenlik kontrolleri gereği geri sökümü yapılırken, üretilecek ikinci 100 araç da devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Ekim itibariyle seri üretime geçmeyi planlayan TOGG, satışa Mart 2023’te çıkacak. İlk etapta 280 adet üretilecek C-Segment SUV modelinin satış bedeli 60 ila 70 bin Euro arasında değişecek.

KAÇ ARAÇ ÜRETİLDİ?

29 Ekim’de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Gemlik fabrikasında bugüne kadar 100 araç üretildi. Üretilen bu araçların güvenlik kontrolleri gereği yeniden sökümü yapılırken; ikinci 100 adet üretilen araçlar devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek.

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TOGG HATCHBACK MODELLERİ NE ZAMAN ÜRETİLECEK?

SUV modellerin satışa çıkacağı dönemde sedan modellerin üretimine geçecek fabrikada 2024 yılı itibariyle TOGG’un Hatchback modeli de üretilecek.