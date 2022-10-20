TOGG fiyatı ne olacak? Bakan Mustafa Varank'tan açıklama geldi

Yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gemlik'teki üretim tesisi açılacak ve ilk araba üretim bandından inecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG’un seri üretimine günler kala önemli açıklamalarda bulundu. "Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olma özelliği taşıyan TOGG’un fiyatı ne olacak" sorusunu yanıtlayan Varank, dizel ve benzinli SUV araçların fiyatlarına dikkat çekti.

Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak?

TOGG kamuda kullanılacak mı? Milli uzay programında ne aşamaya girildi? Merak edilen tüm soruların cevaplarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de yanıtladı.

Bakan Varank'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle: C sınıfı SUV bir araçla kendi sınıfında piyasada rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacak. Dolayısıyla Togg'un fiyatını merak edenler bu sınıftaki araçların fiyatlarına bakabilir. Yani elektrikli olmasına rağmen piyasadaki benzin ve dizel SUV diğer araçların fiyatlarına bakabilir vatandaşlar. Togg'daki arkadaşlarımız fiyat konusunda kendileri karar verecek. Mart ayında piyasaya sürülecek bir araç için şimdiden direkt fiyat açıklanması doğru olmaz zaten.

Varank, Togg'un kendi segmentindeki diğer araçlardan çok daha gelişmiş teknolojilere sahip olacağına işaret ederek, "Elektrikli otomobillerde son dönemde ÖTV oranlarını yüzde 10'lara kadar düşürdük. Dolayısıyla vatandaşlarımızın elektrikli, çevreye saygılı yeni nesil araçları daha uygun maliyetlerle alabilmesi için hükümet olarak vergi politikalarında gerekli adımları attık." diye konuştu.

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Varanş şunları söyledi: "Türkiye'nin ilk yerli otomobili değil aslında Türkiye'nin ilk otomobili diyebiliriz. Türkiye'nin daha önce bir Devrim Otomobili macerası olmuştu. Ama o proje hayat bulamadı. Bu Türkiye'nin yıllardır beklediği ilk otomobili. Hatta Togg'daki arkadaşlarımızın deyimi ile bir otomobilden öte bir proje.

Bu projeyi ilk ilan ettiğimiz andan itibaren bu arabaları 2019'un sonundan tanıttığımızdan itibaren vatandaşlarımız fiyatını merak ediyor. Tabi bu özel sektör yatırımı. Burada bir otomobil üretmenin yanında bir teknolojik alet üretmenin yanında şirket bir marka oluşturmaya çalışıyor. Bir ticari girişimi hayata geçirmeye çalışıyor."

Ford SUV ve pick-up modelleri ne kadar?

Ford EcoSPORT’un 1.0L EcoBoost 125 PS 6 ileri otomatik modelleri, Style SUV donanım seviyesinde 655.300 TL, ST-Line SUV donanım seçeneğinde ise 742.800 TL fiyata sahip. Ford Puma’nın 1.0L EcoBoost 95 PS 6 ileri manuel vitesli başlangıç versiyonu 699.600 TL. Otomatik vites Ford Puma modelleri 756.200 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Ford’un beğenilen C-SUV modeli Kuga, 1.5L EcoBoost 120 PS 6 ileri manuel vitesli başlangıç versiyonunda 959.900 TL’den satışa sunuluyor. Ford Kuga’nın 1.5L EcoBlue 120 PS 8 ileri otomatik modelleri 1.031.500 TL’den başlayan fiyatlarla üç farklı donanım seçeneğiyle müşterilerin tercihine sunuluyor.

Yeni Peugeot SUV 2008, SUV 3008 ve SUV 5008 modelleri

Yeni Peugeot SUV 2008, manuel vites 1.2 PureTech benzinli versiyonu ile 673.500 TL başlangıç fiyatına sahip. SUV 2008’in 130 hp benzinli 1.2 PureTech EAT8 versiyonları 753.500 TL’den başlıyor. Peugeot SUV 2008’in 1.5 BlueHDi dizel modelleri 706.000 TL’den başlayan kampanya fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Yeni Peugeot SUV 3008’in benzinli 1.6 PureTech 180 hp EAT8 versiyonları 988.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarıyla sahiplerini bekliyor. Peugeot SUV 3008, 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 dizel modelleri ise 974.000 TL’den başlıyor. Ekim ayında Peugeot SUV 5008’in 1.6 PureTech 180 hp EAT8 benzinli modelleri 1.240.500 TL’den, 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 dizel modelleri ise 1.123.500 TL’den başlayan fiyatlarıyla Peugeot yetkili satıcılarında.

Opel SUV modelleri ve kampanyalı Ekim ayı fiyatları

2022 model Yeni Opel Crossland benzinli versiyonları 574.900 TL’den, dizel versiyonları ise 749.900 TL’den başlayan Ekim ayı kampanya fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Elegance, GS Line ve Ultimate olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan Yeni Opel Mokka 794.900 TL kampanyalı başlangıç fiyatıyla Opel yetkili satıcılarında. Tüm donanım versiyonlarında 8 ileri otomatik şanzıman ile satışa sunulan Yeni Opel Grandland’in benzinli versiyonları 899.900 TL, dizel versiyonları ise 997.900 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

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MG SUV modelleri ve fiyatları

İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG, ülkemizde satışa sunduğu ilk %100 elektrikli model ZS’in iki farklı benzinli motor seçeneğini de listesine ekledi.

General Motors ve MG tarafından geliştirilip üretilen benzinli motor seçeneklerinden 1,5 litrelik atmosferik ünite 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken, 1,0 litrelik turbo benzinli ise 6 ileri otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktarıyor. ZS’in, 106 HP güç üreten 1,5 litrelik atmosferik benzinli ve manuel şanzımanlı versiyonu 615.000 TL’den başlarken, 111 HP’lik 1,0 litrelik turbo benzinli tam otomatik modeli ise 769.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Dacia’nın SUV araçları

Yeni Dacia Duster modelleri 489.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Daha yüksek güç ve dört çeker özelliğiyle Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4 versiyonu ise 557.900 TL fiyatıyla Dacia yetkili satıcılarında. Yeni Sandero Stepway modelleri 458.000 TL başlangıç fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Jaguar SUV modelleri ve fiyatları

Lüks SUV sınıfında, sportif tasarımları ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan Yeni Jaguar F-Pace 3.241.037 TL, Yeni Jaguar E-Pace 1.800.981 TL ve Jaguar I-Pace 2.537.344 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

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Hyundai SUV modelleri ve Ekim ayı fiyatları

Hyundai’nin beğenilen SUV modelleri Ekim ayına özel kampanyalı satış fiyatlarıyla Hyundai Showroomlarında. Hyundai Kona 643.000 TL başlangıç fiyatıyla satın alınabiliyor. Markanın büyük ilgi gören başarılı SUV aracı Yeni Hyundai Tucson, 4×2 modellerinde 845.000 TL, 4×4 modellerinde ise 1.114.000 TL kampanyalı başlangıç fiyatlarıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Hyundai Bayon 472.000 TL’den başlayan fiyatlarla, Yeni Hyundai Santa Fe ise 1.729.000 TL kampanyalı satış fiyatıyla Hyundai yetkili satıcılarında yerini alıyor.

Subaru XV ve Forester fiyatları

Ekim ayında, Subaru XV 857.469 TL, Subaru Forester e-BOXER ise 1.548.253 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarıyla sahiplerini bekliyor.

Audi’nin SUV modelleri ne kadar?

Modern teknolojileri, üretim kalitesi ve etkileyici tasarımlarıyla otomobil tutkunları tarafından beğenilen Audi’nin SUV modelleri, Ekim ayına özel fiyatlarıyla showroomlarda. Audi Q2 1.028.813 TL, Yeni Audi Q3 1.274.560 TL, Yeni Q3 Sportback ise 1.376.087 TL fiyata sahip. Audi SUV modelleri zengin donanım özellikleriyle de öne çıkıyor. Audi Q5 2.089.709 TL, Audi Q5 Sportback ise 2.381.759 TL’den başlayan Ekim ayı kampanya fiyatları ile satışa sunuluyor. Audi SUV ailesinin en üst modellerinden Q7 3.976.935 TL, Audi Q8 4.179.706 TL başlangıç fiyatına sahip. Audi e-tron ise 2.802.249 TL.

SsangYong SUV ve pick-up modelleri

Etkileyici tasarımıyla SsangYong markasının güçlü SUV modeli Koranda’nın benzinli versiyonları 895.000 TL, dizel versiyonu ise 1.105.000 TL kampanyalı başlangıç fiyatı ile satın alınabiliyor. SsangYong Musso Grand 760.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Mercedes-Benz SUV fiyatları

Yeni Mercedes-Benz EQA 1.880.000 TL fiyatıyla satın alınabiliyor. Yeni Mercedes-Benz GLA modelleri 1.261.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Sade ve modern tasarımıyla Alman markanın yeni SUV modeli GLB ise 1.452.000 TL’den başlıyor. Mercedes-Benz’in elektrikli SUV modellerinden Yeni EQC, sunduğu 408 bg güç ile dikkatleri üzerinde topluyor ve 2.557.000 TL fiyata sahip. Ekim ayında, Yeni Mercedes-Benz GLC modelleri 3.304.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Etkileyici tasarımı ve gelişmiş SUV teknolojileriyle Mercedes-Benz G serisi 6.993.500 TL’den başlıyor.

Volkswagen’in SUV modelleri

VW T-Roc’un Life donanım seviyesinde fiyatı 830.200 TL. VW Passat’ın özel Off-Road Sürüş Modu ve 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ile 639 litrelik devasa yükleme hacmine sahip yeni Passat Alltrack modeli 1.947.200 TL’den satışa sunuluyor. Volkswagen’in B SUV segmentinde sunduğu yeni modeli T-Cross, 1.0 TSI 110 PS gücünde benzinli motoru ve manuel vites seçeneğiyle 612.600 TL fiyata sahip. Yeni VW T-Cross’un DSG şanzımanlı otomatik versiyonları ise 717.700 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Volkswagen’in yeni crossover modeli Taigo ise Ekim ayına özel 663.600 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.