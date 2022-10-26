TOGG ne zaman çıkacak? Yerli otomobil TOGG satışı ile ilgili Bakan Varank'tan açıklama

TOGG fabrika açılışı için gün sayıyor. Yerli otomobil ile ilgili detaylar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek açılış büyük bir heyecanla beklenmeye başladı.

TOGG ÜRETİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakan Varank, "TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yılsonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek." dedi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bakan Varank, "TOGG'un fiyatı, rakibi olan elektrikli araçlara göre çok ucuz olacak. Daha az bakım ihtiyacı ve masrafı olacak." dedi.

Bundan önce de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ortaklarından Tuncay Özilhan, TOGG satış fiyatı hakkında konuşmuştu:

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Tuncay Özilhan, 'İlk aşamada ihracattan çok iç pazara yönelik olacak. Ama kademe kademe rekabet edebileceğimizi de tahmin edebiliyoruz. Türk toplumunda inanılmaz bir talep var. Ürettiğimizi satarız hiç sorun değil. Araç rekabetçi de olacak. Ürün iyi ondan hiç şüphemiz yok'' dedi.

''İlk yola çıktığımızda bir hedef fiyat koyduk ve bütün parça siparişlerini tamamladık. O hedef fiyata ulaştık. Üstüne çıkmadık. Euro bazında bir fiyat koymuştuk. İki yıl geçti ama aynı yerde duruyoruz. TOGG ulaşılabilir bir fiyatla piyasaya çıkacak.

Biz yola çıkarken fizibilitede yüzde 7 ÖTV ile yola çıktık. Sonrasında elektrikli otomobil ithalatı artınca yüzde 60'a çıkardılar ÖTV'yi.

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Ondan sonra yüzde 10'a düşürdüler. Fakat biz yüzde 10'un içinde kesin kalıyoruz. Yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV'de ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz.'

TOGG ÖZELLİKLERİ

Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini de tanıtan Togg, dikkatleri üzerine çekti. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobilin öne çıkan bazı özellikleri:

Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı. Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor. Aydınlatmalı Togg logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor. Ön cam, elektrikli mimariyle uyumlu şekilde baştan tasarlanırken; jantlar çok kollu lale özelliğini taşıyor. İç mekanlarda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor. Orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla, kapılar bir kitap gibi açılıyor. Otomobil, yol durumuyla ilgili detayları sadece iç panellerde fiziki değil; sanal olarak hologram teknolojisi ile aktarmaya uygun tasarlandı. Holografik asistan teknolojisi ile sürücü, gözünü yoldan ayırmasına gerek kalmadan gösterge ekranında verilen bilgilere erişiminin dışında yol ve çevresel faktörler hakkında da detaylı bilgi edinebilecek. Otomobil park etme gibi birçok işlemi sürücüye gerek kalmadan kendi yapabilecek. Teknik özellikler, akıllı telefonlardaki güncellemelerle yapıldığı gibi uzaktan da yenilenebilecek. Yapay zeka, klasik Türk müziğinin 2500 eserini öğrenerek Togg'a özel bir beste yaptı.

TOGG SERİ ÜRETİM AÇILIŞI

Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 29 Ekim'de açılacak.