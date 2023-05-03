Tokat seçim sonuçları
Tokat seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
YSK verilerine göre 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Tokat seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.
2023 Tokat Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Tokat cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.
AK PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Kadim Durmaz
2. Duran Kum
3. Ayhan Karabekiroğlu
4. Mehmet Ali Kocaoğlu
5. Cem Çıtak
CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Kadim Durmaz
2. Duran Kum
3. Ayhan Karabekiroğlu
4. Mehmet Ali Kocaoğlu
5. Cem Çıtak
İYİ PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Fatih Demirkol
2- Murat Toycan Selçuk
3- Ali Karaca
4- Şadan İpkin
5- Muhammet Alperen Eldemir
MHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- YÜCEL BULUT
2- RECEP BOZDEMİR
3- AYHAN ÖZÇELİK
4- AYLA BEDİRHAN ÇELİK
5- UFUK DEĞERLİYURT
YENİDEN REFAH PARTİSİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Ali Daldal
2 - Hasan Erdal
3- Mehmet Açar
4- Mustafa Akın,
5- Aytaç Keser
MEMLEKET PARTİSİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Dursun Bayram
2. Saygın Elmacıoğlu
3. Dilara Aydın
4. Fahrettin Kaya
5. Zeynep Zeliha Oktan
2018 Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2018 Tokat cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 64,6’sını alırken, Tokat Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 25,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,6’sını, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1’ini aldı.
2018 Tokat milletvekili genel seçim sonuçları
Tokat Cumhur İttifakı oy oranı % 66.3 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet Tokat’ta oyların yüzde 31,3’ünü aldı. CHP Tokat’ta 1 milletvekili çıkardı.
2018 Tokat'ta hangi parti ne kadar oy aldı?
Tokat 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 49,9
- CHP % 20,7
- MHP % 16,4
- İYİ Parti % 9,3
- HDP % 2,1
2018 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Seçim 2018 AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1