Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 5 milletvekili çıkarabilen Tokat ilinin 3 milletvekili AK Parti’ye, 1’er milletvekili MHP ve CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %90,17 oranlarında gerçekleşmişti. Tokat 2018 seçim sonucu ne? Tokat önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti,

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