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Tokat seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Tokat seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 2023 seçimleri için Tokat’ta 439.561 seçmen 1.709 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Tokat 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Tokat'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Tokat milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Tokat seçim sonuçlarına göre Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

13:14 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tokat seçim sonuçları

Tokat seçim sonuçları

Tokat
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 5 milletvekili çıkarabilen Tokat ilinin 3 milletvekili AK Parti’ye, 1’er milletvekili MHP ve CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %90,17 oranlarında gerçekleşmişti. Tokat 2018 seçim sonucu ne? Tokat önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti,
kazandı? 2018 Tokat AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

Tokat seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Tokat seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Tokat Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Tokat cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Kadim Durmaz

2. Duran Kum

3. Ayhan Karabekiroğlu

4. Mehmet Ali Kocaoğlu

5. Cem Çıtak

CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Kadim Durmaz

2. Duran Kum

3. Ayhan Karabekiroğlu

4. Mehmet Ali Kocaoğlu

5. Cem Çıtak

İYİ PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Fatih Demirkol

2- Murat Toycan Selçuk

3- Ali Karaca

4- Şadan İpkin

5- Muhammet Alperen Eldemir

MHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- YÜCEL BULUT

2- RECEP BOZDEMİR

3- AYHAN ÖZÇELİK

4- AYLA BEDİRHAN ÇELİK

5- UFUK DEĞERLİYURT

YENİDEN REFAH PARTİSİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Ali Daldal

2 - Hasan Erdal

3- Mehmet Açar

4- Mustafa Akın,

5- Aytaç Keser

MEMLEKET PARTİSİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Dursun Bayram

2. Saygın Elmacıoğlu

3. Dilara Aydın

4. Fahrettin Kaya

5. Zeynep Zeliha Oktan

2018 Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Tokat cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 64,6’sını alırken, Tokat Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 25,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,6’sını, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1’ini aldı.

2018 Tokat milletvekili genel seçim sonuçları

Tokat Cumhur İttifakı oy oranı % 66.3 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet Tokat’ta oyların yüzde 31,3’ünü aldı. CHP Tokat’ta 1 milletvekili çıkardı.

2018 Tokat'ta hangi parti ne kadar oy aldı?

Tokat 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 49,9
  2. CHP % 20,7
  3. MHP % 16,4
  4. İYİ Parti % 9,3
  5. HDP % 2,1

2018 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Seçim 2018 AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Adayların ve partilerin yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı oy oranları en son seçim anket sonuçları ile belli oluyor. Erdoğan ilk turda ipi göğüslerken AK Parti seçimi açık ara önde tamamlıyor. Peki Seçim anket sonuçları son durum ne? Hangi aday önde? Seçime kaç gün kaldı? İşte en güncel seçim anket sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları.


Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. 1 Mayıs itibariyle yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?


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