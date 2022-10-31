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TOKİ kura sonuçları: Mersin, Hatay, Adana, Aksaray, Konya çekilişi ne zaman?

Adana, Mersin, Hatay, Konya, Aksaray’da inşa edilecek TOKİ konutların hak sahipleri canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişleri ile belli oluyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde bugüne kadar yaklaşık 8 milyon kişi konut başvurusunda bulundu. E devlet üzerinden yapılan başvurular 28 Ekim’de tamamlanırken, Ziraat Bankası ve Halk Bank'tan ise başvurular 31 Ekim’de sona erecek. TOKİ konut başvurusu yapanlarda kura heyecanı başladı. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Peki TOKİ Mersin, Hatay, Adana, Aksaray, Konya kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman kuralar çekilecek?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ 250 BİN KONUT ÇEKİLİŞ SONUCU: TOKİ Adana, Mersin, Hatay, Konya, Aksaray 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi
TOKİ kura sonuçları: Adana, Hayat, Mersin, Konya kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde konut başvurusu e devlet üzerinden tamamlanırken, bankalar aracılığıyla yapılacak TOKİ sosyal konut başvuruları 31 Ekim’de sona erecek. 8 milyon kişinin başvurduğu projede İş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek. 81 ilde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. 2 yılda 250 bin sosyal konut yapılacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Mersin, Hatay, Adana, Aksaray, Konya kura sonuçları belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

TOKİ başvuru tarihleri ne zaman sona erecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı sosyal konut projesine başvurlar proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

TOKİ kura çekimi ne zaman? Mersin, Hatay, Adana, Aksaray, Konya kura sonuçları belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamasında, projenin 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacağı bilgisi yinelendi. Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı da ifade edildi.

  • TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi. Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

TOKİ kuraları çekildiğinde sosyal konut kura sonuçları isim listesi TOKİ’nin internet sitesinde ve e devlet üzerinden öğrenilecek.

TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıklayın.

Mersin TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler

  1. Merkez
  2. Mut
  3. Silifke
  4. Tarsus
  5. Toroslar

Hatay hangi ilçelerde TOKİ konutları yapılacak?

  • Dörtyol
  • Altınözü
  • Erzin
  • Hassa
  • İskenderun
  • Kırıkhan
  • Merkez
  • Payas
  • Reyhanlı

Adana TOKİ konutları yapılacak ilçeler hangileri?

  • İMAMOĞLU
  • MERKEZ
  • SARIÇAM
  • TUFANBEYLİ
  • YUMURTALIK

Konya'da Yeni TOKİ nereye yapılacak?

  • - AKŞEHİR
  • - BEYŞEHİR
  • - BOZKIR
  • - CİHANBEYLİ
  • - ÇELTİK
  • - ÇUMRA
  • - DERBENT
  • - DOĞANHİSAR
  • - EREĞLİ
  • - GÜNEYSINIR
  • - HADİM 3. ETAP
  • - HÜYÜK 4. ETAP SELKİ MAHALLESİ
  • - HÜYÜK 5. ETAP AKDAĞ MAHALLESİ
  • - ILGIN
  • - KADIHANI 6 VE 7. ETAPLAR
  • - KARAPINAR
  • - KULU
  • - MERKEZ
  • - SARAYÖNÜ
  • - SEYDİŞEHİR
  • - TAŞKENT 3. ETAP
  • - TUZLUKÇU 2. ETAP
  • - YALIHÜYÜK 2. ETAP
  • - YUNAK 3. ETAP

TOKİ kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek.

Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

TOKİ Adana, Mersin, Hatay, Konya, Aksaray arsa yerleri
ÖZGÜN
TOKİ Adana, Mersin, Hatay, Konya, Aksaray arsa yerleri

Adana, Denizli, Mersin, Manisa, Kastamonu TOKİ işyeri listesi
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Adana, Denizli, Mersin, Manisa, Kastamonu TOKİ işyeri listesi

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