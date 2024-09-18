3065 sayılı KDV kanunu kapsamında anahtar tesliminde ödemekle yükümlü olunan KDV tutarını, konutun tesliminden sonraki kalan vadelere yayılarak tahsil edilecek olup ayrıca, teslimden sonraki her bir altı aylık dönemin başında da, KDV borç bakiyesinin güncellemesini ve borç bakiyelerine uygulanan dönemsel güncelleme tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarıda, kalan vadelere yayılarak tahsil edilmesi için kabul ve taahhüt ettiklerine ilişkin bir Taahhütnameyi 2 nusha olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ağrı Merkez Şubesi nezdinde imzalayacaklardır. Söz konusunu Taahhütnamenin 1 (bir) örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecek olup, aksi halde konut teslimi yapılmayacaktır.(Şehit yakını kategorisinde KDV Borç bakiyesine artış yapılmayacaktır.)