Ağrı Merkez Suçatağı Mahallesi'nde 254 sosyal konut tamamlandı. Ağrı TOKİ sosyal konutları 7 - 20 Eylül 2024 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Kamelyaların, parkların ve yeşil alanların yapıldığı proje ile yeni bir yaşam alanı oluştuğu Suçatağı 2+1 ve 3+1 konutların teslim programı detayları TOKİ tarafından açıklandı.
TOKİ Ağrı sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
TOKİ Ağrı sosyal konutlarının teslim programına ilişkin TOKİ’den şu açıklama yapıldı: “Ağrı Merkez İlçesi Suçatağı Mahallesi 254 Adet Konu Projesi kapsamında satışı gerçekleştirilen ve ilan edilen konutların teslimleri, 17 Eylül 2024 – 20 Eylül 2024 tarihleri arasında, Web sayfamız www.toki.gov.tr adresinde yer alan “Konut Teslim Programına” göre gerçekleştirilecektir.
- Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan Renktaş Mim. Müh. İnş. Turz. Sağlık Tic. Ltd. Şti. aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
- Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.
- Teslimi yapılan konutlar için ilk taksit ödemesi, Ekim 2024 tarihi itibariyle başlatılacak olup, ilk dönemsel artış ise Ocak 2025’ de uygulanacaktır. 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle %10 oranında Katma Değer Vergisi doğduğundan;
- 3065 sayılı KDV kanunu kapsamında anahtar tesliminde ödemekle yükümlü olunan KDV tutarını, konutun tesliminden sonraki kalan vadelere yayılarak tahsil edilecek olup ayrıca, teslimden sonraki her bir altı aylık dönemin başında da, KDV borç bakiyesinin güncellemesini ve borç bakiyelerine uygulanan dönemsel güncelleme tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarıda, kalan vadelere yayılarak tahsil edilmesi için kabul ve taahhüt ettiklerine ilişkin bir Taahhütnameyi 2 nusha olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ağrı Merkez Şubesi nezdinde imzalayacaklardır. Söz konusunu Taahhütnamenin 1 (bir) örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecek olup, aksi halde konut teslimi yapılmayacaktır.(Şehit yakını kategorisinde KDV Borç bakiyesine artış yapılmayacaktır.)
- KDV bedelinin borcunan yansıtıldığına dair Taahhütname ve peşin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:
- Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopi)
- Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi, Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.