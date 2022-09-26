TOKİ arsa satışı başvuruları başladı mı? Arsa yerleri, fiyatı, başvuru şartları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular devam ediyor. Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

TOKİ konut fiyatları ne kadar? 2+1, 3+1, peşinat, aylık taksit tutarları:

Değeri 850 bin lira olan 3+1 evler için yüzde 10’a tekabül eden 85 bin 120 lira peşinat alınacak. Geri kalan Geri kalan 764 bin 880 bin lira liralık kısım aylık 3 bin 187 liralık taksitlerle 240 ay vadeyle ödenecek. Değeri 608 bin lira olan 2+1 evler için yüzde 10’a tekabül eden 60 bin 800 lira peşinat alınacak. Geri kalan 547 bin 200 liralık kısım aylık 2 bin 280 liralık taksitlerle 240 ay vadeyle ödenecek. İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes hem TOKİ konut hem arsa projeye başvurabilecek.

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TOKİ konut arsa başvuruları ne zaman başlayacak?

Sosyal arsa ve sanayi işyeri başvuruları 10 Ekim ile 7 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve e-Devlet üzerinden alınacak.

e-Devlet TOKİ başvurusu için tıklayınız.

TOKİ arsa fiyatları ne kadar müstakil, hisseli?

Proje kapsamında 350-500 metrekarelik müstakil parsel veya hisseli parsel şeklinde konutlar için altyapısı hazır arsalar da satışa sunulacak. Müstakil parsel arsalar: İlk grupta olan ve fiyatı 192 bin 500 lira olan müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. Hisseli parsel arsalar: İkinci grupta olan ve fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

e-Devlet TOKİ sosyal konut arsa başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru için e-devlet sitesine giriş yapılarak, arama kısmından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sayfasına girilir. Arsa Başvurusu seçilir. Açılan sayfada başvuru bilgilendirme formunu okunduktan sonra Devam et butonuna tıklanır. Ardından gelen sayfada varsa mevcut başvurular görüntülenir. Yeni başvuru için sağ üst kısımında yer alan Yeni Başvuru seçeneğine tıklanarak başvuru aşamasına geçilir.Başvurunun ilk adımı olarak tercih edilen sosyal konut arsa projelerinden, başvurulmak istenen proje seçilir ve sayfanın alt kısmında bulunan ‘Devam et’ butonuna tıklanır. Proje seçildikten sonra gelen adım ise arsa tipi seçimidir. Burada arsa tipi seçildikten sonra işleme devam edilir. Başvurunun 3. adımında `Bilgilendirme ve Onay` sayfası açılıyor. Bu sayfadaki bilgileri kontrol edip, bilgilendirme metnini dikkatlice okuduktan sonra alt kısımda yer alan `Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum...` şeklinde devam eden alan işaretlenerek bir sonraki aşamaya geçilir. `Başvuru Formu`dur. Bu ekranda kişisel bilgiler, başvurunun geçerli sayılabilmesi için eksiksiz ve hatasız şekilde olmalıdır. Bu ekranda yapılan başvuru henüz tamamlanmamıştır. Başvurunun tamamlanabilmesi için, doldurulan formun ön izlemesi başvuran kullanıcıya gösterilir. Formda yer alan verilerde eksik ya da hatalı bilgi var ise, önceki sayfaya dönülerek düzeltilmesi gerekir. Bilgiler eksiksiz ve doğru ise sayfanın alt kısmında önce `Başvuru Kategorisi` ardından da `Devam et` butonu seçilir. Bu sayfa başvurunuzu onaylayacağınız sayfadır. Bilgiler son kez kontrol edilir. Bilgiler kontrol edildikten sonra ise alt tarafta başvurunun başarıyla sonuçlanması için gerekli ödeme hakkında bilgi kutucuğu yer alır.

TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler?

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

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• 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenir.

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a) Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatının ödenmesi, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedeli geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksitle ödenmek üzere Toplu Konut İdaresini izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasını müteakiben arsa tahsisi kesinleşmiş olur.

b) Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık yada yıllık eşit taksitler halinde ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık yada yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen taahhütname alınır.

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3- 3 ay içerisinde ipotekli ve takyitli olarak tapu devri yapılır.

4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile 775 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

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Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak olup, bu taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecektir. Bu kooperatiflerden ayrılanların olması halinde, bunların yerine kurada belirlenmiş olan yedek listeden hak sahipleri üye olarak alınacaktır.

Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.

Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

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5- Bu Kanun hükümlerine dayanılarak yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.

6- Arsa tahsisi için yapılan müracaat sayısının tahsis edilecek arsa sayısından fazla olması halinde, arsa sayısı kadar asil ve asil sayısı kadar yedek hak sahipleri noter kurası ile belirlenecektir.

Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve tahsis sahiplerine kısa mesaj yolu ile iletilecektir.

7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.

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