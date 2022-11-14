E devlet TOKİ işyeri arsa başvurusu bitti mi?

TOKİ arsa ve işyeri başvuruları son gün ne zaman?

TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 10 Ekim’de başlamıştı. Milyonlarca kişinin başvurduğu İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim Projesi'ne yoğun ilgi var. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim Projesi'ne e-Devlet üzerinden başvuruların bugün saat 18:00 itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

TOKİ arsa işyeri başvuruları ne zaman sona erecek?

Bakanlık banka şubeleri üzerinden başvuruların 15 Kasım 2022 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim Projemizin e-Devlet başvuruları bugün saat 18.00'de sona eriyor. Banka şubeleri aracılığı ile başvurularınızı ise 15 Kasım 2022 mesai saati bitimine kadar gerçekleştirebilirsiniz.

📢 İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim Projemizin e-Devlet başvuruları bugün saat 18.00'de sona eriyor.



❗️Banka şubeleri aracılığı ile başvurularınızı ise 15 Kasım 2022 mesai saati bitimine kadar gerçekleştirebilirsiniz. REKLAM November 14, 2022

TOKİ arsa işyeri kuraları ne zaman çekilecek?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi tarihinin başvuruların tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ arsa başvuru şartları neler?

T.C. Vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması

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Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

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TOKİ işyeri başvuru şartları neler?

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen İlk İşyerim projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.

1- Başvuru Şartları:

TC Vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.

Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.

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Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.

2- Ödeme Şartları

Başvuru bedeli: 2.000 ₺

İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli.

Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır)