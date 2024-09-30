"TOKİ arsa satışı 2024 ne zaman, başvuru tarihi açıklandı mı? TOKİ arsa satışı açık artırma hangi illerde, başvuru şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 25 ilde 379 arsa satışı yapacak. Alıcılar, arsalara yüzde 25 peşinat ile sahip olabilecek. Yaklaşık 5 milyon 952 bin 408 metrekare büyüklüğündeki arsalar açık artırma yoluyla konut, ticaret, tarım, sanayi, sosyal alanlar, akaryakıt istasyonları gibi alanlara ayrılacak satışa çıkarılıyor.

TOKİ ARSA SATIŞI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 25 ildeki 379 arsayı satışa sunacak. 25 ilde 379 arsa için açık artırma, 2 ve 3 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak ve saat 10.30'da başlayacak. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

Muhammen bedeli 17 milyar 870 milyon 522 bin 619 lira olan yaklaşık 5 milyon 926 bin 699 metrekare büyüklüğündeki Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 379 arsa açık artırmayla satılacak.

ÖDEME PLANI

Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut'ta ticaret ve konut alanları, Eskişehir'de akaryakıt istasyon alanı, İstanbul'da konut ve rekreasyon gibi alanlar bulunuyor.