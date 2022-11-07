TOKİ Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak 2+1, 3+1 kura çekimi sorgulama ekranı

TOKİ Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak 2+1, 3+1 kura çekimi için geri sayım sürüyor. 14 Eylül'de başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları 31 Ekim tarihinde son buldu. 81 ilde yapılacak sosyal konut projesi kapsamında 250 bin ev inşa edilecek. 25 Ekim'de 17 ilde sosyal konutların ilk temelleri atlıdı. TOKİ kura çekimleri de başladı. Peki, TOKİ Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak 2+1, 3+1 kura çekimi sonuçları sorgulama nereden nasıl yapılacak?

Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak kuraları ne zaman çekilecek?

Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından bu illerin 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş tarihleri belli olur olmaz detaylar burada yer alacaktır.

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TOKİ kuraları hangi illerde çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “13 Eylül ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz. 7 Kasım'da başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek” ifadelerini kullandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi çerçevesinde Ardahan’da yapılacak olan 250 konutun kuraları çekildi.

TOKİ çekiliş sonuçları nereden görüntülenir?

TOKİ çekiliş sonuçları, sonuçların noter huzurunda belirlenmesinin ardından Toki.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ çekiliş sonuçları için TC Kimlik Numarası yeterli olacak.

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SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ kura çekilişleri Toplu Konut İdaresi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilecek.

TOKİ CANLI YAYIN EKRANI

TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın.

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Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

TOKİ Aydın konutları nereye yapılacak?

Çine Merkez Efeler Nazilli Söke

Muğla TOKİ konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?

Bodrum

Fethiye

Merkez

Milas

Seydikemer

TOKİ Manisa konutları nereye yapılacak?

Akhisar

Alaşehir

Kırkağaç

Kula

Saruhanlı

Şehzadeler

Yunusemre

TOKİ konut, arsa ve işyeri başvuruları ne zaman bitecek, sona erecek?

TOKİ ilk evim başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde başvurula sona erecek. TOKİ ilk evim arsa ve işyeri başvuruları 10 Ekim-15 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ konut başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Proje il nüfusuna kayıtlı olmak (başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan daha az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olunmalı) 18 yaşını doldurmuş olmak TOKİ konut satın almak için başvuruda bulunanların kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının olmaması Kendisi, eşi ve velayetindeki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması (Şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi dışında) Hane halkı gelirinin aylık en fazla net 16 bin TL (İstanbul için 18 bin TL) olması Bir hane halkı adına yalnızca bir kişi başvuru yapabilecektir. Genç kategorisinde yer alan 14/09/1992 tarihinden sonra doğum yapanlar başvurabilecektir. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinde yer alanlar, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden ‘HAK SAHİPLİĞİ’ onaylanan vatandaşlar müracaat edebileceklerdir. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden sadece bir kez konut satışı yapılacaktır. 50 bin TL/100 bin TL Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 bin Sosyal Konut projesine müracaat edemez. (Önceki başvurusunu iptal edip yeni bir başvuru yapabilir.)

TOKİ işyeri başvuru şartları

TC vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmak

Proje il nüfusuna kayıtlı olmak ya da o il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak

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İş Yeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığını gösteren nace kodu vb. bilgileri gösteren belgeler

Kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanının olmaması

TOKİ işyeri başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ ilk iş yerim başvuru ücreti 2000 TL’dir.

TOKİ işyeri başvurusu nasıl, nereye yapılır?

TOKİ ilk iş yerim projesine başvurmak isteyenler 2000 TL’lik bir bedelle 10 Ekim 2022-7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden, İl Merkezlerinde bulunan Halk Bankası’ndan, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilecekler.

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