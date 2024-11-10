Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

’da İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan başvurular neticesinde arsa tahsis tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. Peki TOKİ arsa yerleri belli oldu mu arsa tapusu ne zaman verilecek? İşte Hatay TOKİ ilk evim arsa tahsis tarihi.