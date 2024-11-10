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Hatay’da TOKİ arsalarının teslim tarihi açıklandı! İlk evim müstakil ve müşterek arsa tahsis tarihleri

Hatay’da TOKİ arsalarının teslim tarihi açıklandı! İlk evim müstakil ve müşterek arsa tahsis tarihleri

11:1810/11/2024, Sunday
G: 10/11/2024, Sunday
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Hatay ilk evim arsa projesi tahsis tarihleri
Hatay ilk evim arsa projesi tahsis tarihleri

TOKİ'nin uygun fiyatlı konut ve arsa sahibi olma fırsatı sunan "İlk Evim Arsa" projesinde önemli bir adım atıldı. Hatay’da, arsa teslim tarihleri kesinleşti. Hatay TOKİ ilk evim arsa kampanya kapsamında, Hatay’da altyapılı konut amaçlı arsanın elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlandı ve inşaata hazır hale getirildi. İşte Hatay TOKİ ilk evim arsa tahsis tarihleri.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
’da İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan başvurular neticesinde arsa tahsis tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. Peki TOKİ arsa yerleri belli oldu mu arsa tapusu ne zaman verilecek? İşte Hatay TOKİ ilk evim arsa tahsis tarihi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen İlk Evim, İlk İşyerim, İlk Evim Arsa projesi çerçevesinde Türkiye genelinde ilk evim arsa projesi öngörülen tahsis tarihlerini açıkladı. İşte Hatay ilk evim arsa projesi tahsis tarihleri.

Hatay ilk evim arsa projesi tahsis tarihleri

TOKİ arsalarına ev yapımı ne zaman başlayacak?

Arsa tapu tescil belgesini alan vatandaşlar, konut inşaatına başlayabilecekler. Konutlar, 350 ile 500 metrekarelik arsalarda en fazla brüt 150 metrekare olacak ve zemin artı 4 veya artı 5 katı geçmeyecek.

TOKİ ilk evim arsasına kaç yılda ev yapılması zorunlu?

Kampanya duyurulduğunda arsaların 2 yıl içinde teslim edileceği vaat edilmişti ve bu süreç şimdi başladı. Konutlar için de 2 yıl içinde tamamlama şartı getirildi. İki yılda konutunu bitiremeyen hak sahiplerinden arsa bedelinin yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.


#Hatay
#TOKİ
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