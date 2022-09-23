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TOKİ indirim kampanyası 2022 başvurusu ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin erken ödeme indirimi kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. TOKİ ödemesi devam eden vatandaşlar yüzde 25 peşin ödeme indirimi alabilecek. Kampanya başvuruları için ayrıntılar merak kazandı. TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? TOKİ indirim kampanyasına kimler başvurabilir? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri: Başvurular başladı mı, nasıl nereden yapılacak?
TOKİ indirim kampanyası

TOKİ indirim kampanyası şartları ve başvuru tarihi belli oldu! 2022 yılı TOKİ indirim kampanyası ile ilgili müjdeyi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev alanlara yönelik yapılan indirim kampanyasının detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını duyurmuştu, kampanyanın detayları belli oldu.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 23 Eylül-19 Ekim 2022 tarihleri arasında ilgili bankalara başvuruda bulunabilecek.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR, KİMLER YARARLANACAK?

TOKİ'den ev alanların borçlarını kapatmasına yönelik getirilecek olan TOKİ indirim kampanyasının detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklandı. TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim yapacak.

TOKİ indirim kampanyasından; geri ödeme taksitlerinin 2021 Haziran aının 30. gününe kadar başlamış olanlar,

Geriye dönük taksit ve emelak vergisi borcu bulunmayanlar yaralanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ müjdesi: Yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz
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