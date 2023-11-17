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Arsa sahipleri tapularını bekliyor! TOKİ İstanbul arsa yerleri ne zaman belli olacak?

TOKİ İstanbul arsa yerleri listesi ile ilgili araştırmalar başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hız kazandı. ‘İlk Evim Arsa’ ve ‘İlk İş Yerim’ kampanyasında başvurular, 10 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında alındı. "İlkevim Arsa Projesi" kapsamında haksahipliği belirleme kuraları tamamlanarak e-devlet üzerinden sonuçları açıklandı. TOKİ İstanbul arsa kurası çıkan vatandaşlar TOKİ arsa yerlerini merak ediliyor. TOKİ İstanbul arsa yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte konuya ilişkin son bilgiler...

15:15 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
TOKİ

TOKİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim Arsa” projesinde 145 projede imar çalışmasını tamamladı. Şu ana kadar 69 il ve 624 ilçede belirlenen bin 70 projede toplam 246 milyon metrekare alanda plan çalışması devam ediyor. 145 projede 75 milyon metrekarelik alanda imar çalışması tamamlandı. 678 projenin taslak imar çalışması, 247 projenin ise mülkiyet tespit işlemleri devam ediyor. Arsaların plan, proje ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşa süreci başlayacak.

TOKİ İSTANBUL ARSA YERLERİ NEREDE?

İstanbul'da yüzbinlerce kişinin başvuru yaptığı arsa TOKİ kura çekilişi başladı. Müstakil arsa ve parsel arsa olmak üzere iki başvuru üzerinden açılan arsalar için İstanbul'da iki merkez belirlendi. Fakat İstanbul arsa TOKİ yerlerinin genel itibariyle Çatalca, Arnavutköy ve Silivri civarında olacağını tahmin ediliyor

TOKİ ARSALARININ AVANTAJI NEDİR?

İlk defa vatandaşlarımıza altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifiyle düşük gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlanacak. Bu arsaları, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza sunuyoruz.



#TOKİ
#TOKİ arsa
#istanbul
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