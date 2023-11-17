Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim Arsa” projesinde 145 projede imar çalışmasını tamamladı. Şu ana kadar 69 il ve 624 ilçede belirlenen bin 70 projede toplam 246 milyon metrekare alanda plan çalışması devam ediyor. 145 projede 75 milyon metrekarelik alanda imar çalışması tamamlandı. 678 projenin taslak imar çalışması, 247 projenin ise mülkiyet tespit işlemleri devam ediyor. Arsaların plan, proje ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşa süreci başlayacak.

TOKİ İSTANBUL ARSA YERLERİ NEREDE?

İstanbul'da yüzbinlerce kişinin başvuru yaptığı arsa TOKİ kura çekilişi başladı. Müstakil arsa ve parsel arsa olmak üzere iki başvuru üzerinden açılan arsalar için İstanbul'da iki merkez belirlendi. Fakat İstanbul arsa TOKİ yerlerinin genel itibariyle Çatalca, Arnavutköy ve Silivri civarında olacağını tahmin ediliyor

TOKİ ARSALARININ AVANTAJI NEDİR?

İlk defa vatandaşlarımıza altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifiyle düşük gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlanacak. Bu arsaları, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza sunuyoruz.







