TOKİ İstanbul kura çekimi isim listesi sonuç sorgula
TOKİ kura çekimleri
İstanbul ile devam ediyor. İstanbul için sosyal konutun kurası
Arnavutköy, Başakşehir, Esenler
ilçeleri için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde noter huzurunda çekilecek.
250 bin sosyal konut projesinde İstanbul Tuzla'daki 20 bin 920 hak sahibi için 16 Mart'ta, Çatalca'daki 540 ve Selimpaşa'daki 200 hak sahibi için 30 Mart'ta
yapıldı. İşte İstanbul TOKİ 2+1 ve 3+1 sosyal konut kura sonuçları isim listesi:
İstanbul TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
İstanbul TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
TOKİ İstanbul Başakşehir-Arnvutköy-Esenler kura sonuçları
- Samet Akbal
- Sümeyye Aleyna Ural
- Ahmet Tezel
- Enes Kırık
- Sümeya Özeren
- Sümeyye Kurt
- Rümeysa Çelik
- Lütfi Yiğit
- Kader Can
- Batuhan Efendioğlu
- Muhammed Sıddık Yaşar
- Esra Nur Alay
- Cihan Turgut
- Serdar Kara
- Feray Avşar
- Müberra İslam
- Atakan Vergil
- Ali Kahraman
- Ersin Usta
- Hasan Bereket
- Mustafa Cankurt
- Uğur Deveci
- Bülent Yaldırak
- Mert Can Kökyayan
- Atakan Gündoğdu
- Cumhur oslu
- Melek Özgür
- İlker Salih Bağ
- Şahin İbar
- Fatma Çağlar
- Zana Gözenoğlu
- Adil Emre Karaboğa
- Tugay Bingöl
- Ahmet Harun Gözükızıl
- Kaan Kaya
- Zarina Özdemir
- Enver Mızrak
- Edanur Özağil
- Damla Sönmez
- Dursun Buğra Akışoğlu
- Siyabend Sunar
- Büşra Çamalıca
- Gamzenur Ömeroğlu
- Kübra Yaya
- İsmail Arslan
- Bünyamin Polat
- Erkan Tezcan
- Samet Akbal
- Sefa Şahan
- Enise Ramoğlu
- Şeyma Demirci
- Dilan Anapa
- Kamil Yıldırım
- Emircan Boyun
- Kerim Arslan
- Metin Erdoğan
- Yunus Emre Duyuş
- Muhammed Yasin Er
- Tuğçe Özdemir
- Metehan Şahin
- Damla Çağlak Taş
- İbrahim Beyhan
- Nesrin Demirerli
- Ümit Ünsal
- Özgür Batuhan Duman
- Aynur Akkurt
- Fatih Sevim
- Diyar Keklik
- Tuğba Yıldız
- Özgür Atabey
- Taha Kuşçunda
- Dilara Akbaş
- Nuray Sun
- Ferdi Kaya
- Onur Kabalı
- Buse Tanrıverdi
- Elif Sinay Evran
- Gökhan Açıkyürek
- Sultan Saylan
- Harun Öztürk
- Adnan Menderes Çafoğlu
- İsmail Bilir
- Mehmet Zeki Erdoğmuş
- Şeref Kuzu
- Seher Bayram
- Fatma Çeliktaşlı
- Adem Bayraktar
- Halit Ziya Çavuş
- Lütfiye Turgut
- Kenan Kılınçoğlu
- Ceylan Aydın
- Sevgi Coşkun
- Necati Ocak
- Muammer Usta
- Hüseyin Aksu
- Muharrem Altun
- Fatma Bölükbaşı
- Yılmaz Eraydın
- Hasan Hüseyin Kamet
- Mehmet Beşer
- Cengiz Ateş
- Aydın Gülcemal
- Nurettin Gürdoğan
- Sevinç Bayraktar
- Güler Yıldızaydın
- Bilgi Öçbilmaya
- Bekir Ceylan
- Fatih Murat Tahaoğlu
- Recai Eker
- Emel Bodur
- İlyas Sezer
- Mehmet Yazar
- Azize Kara
- Nilgün İpek
- Kadriye Arslan
- Mehmet Mehdi Aydın
- Nihat Bozyel
- Gülşen Yörük
- Nil Bingöl
- Hayrullah Yılmaz
- Kerime İnan
- Mehmet İsli
- Yaşar Türkel
- Funda Toplu
- Mustafa Seracettin Utku
- Ahmet Dolmaz
- Halide Kaya
- Fulde Evcili
- İlknur Büyükdoluca
- Fatma Yalçınkaya
- Abdurrahman Durmaz
- Havva Çökmez
- Nurhayat Yalçıntaş
- Yeter Ayhan
- Nurcan Yüzügüllü
- Tacettin Erarslan
- Gülsüm Güneş
- Nuran Güneş
- Eyüp Kök
- Sevim Kara
- Ahmet Uz
- Zeynep Mevlüde Kemik
- Satı Güsüm Yıldız
- Ümümgülsüm Çetin
- Gülten Ceylan
- Nevzat Sinmez
- Diler Göndüvenli
- Hasan Özdemir
- Fikri Zorlu
- Arif Tetik
- Musa Kazım Aktaş
- Ahmet Sari
- Gönül Zengin
- Tacettin Yavuz
- Şahin Diler
- Handan Keskin
- Seyfettin Özdemir
- Ümmühanım Anık
- Hüseyin Şeyben
- Elmas Güven
- Hacı Ahmet Yılmaz
- Aziz Güneş
- Mustafa yüksel
- Necle Işık
- Sinan Yıldız
- Ömür oğuz
- Hülya Saygılı
- Nevin Alev
- Cemalettin Filiz
- Fata Delice
- Hatice Karaduman
- Hüseyin Avni Cedimoğlu
- Nermin Karabulut
- Sıddık Şirikçi
- Aşkın Şenol
- Levent Gülşen
- Mehmet Özkaya
- Şaduman Baltacı
- Suzan Aksoy
- Ersin Yüksel
- Sebahat bek
- Havva Şengör
- Fahri Ünler
- Salim sevgi
- Selçuk Dündar
- Zeki Akçil
- Feride Apaydın
- Müzeyyen Kılıçer
- Ayşe Uçar
- Abdulmecit Kurt
- Selahattin Balcı
- Selçuk Kanda
- Tevfik Yazğan
- Adil Güler
- Aliye Şahinduran
- Ayhan Şahin
- Gülhanım Ekinci
- Selda Kaya
- Çetin Sarı
- Ruhibek Bulut
- Halis Çalışkan
- Adem Esmer
- Hülya Girgin
- Abdullah Kahveci
- Gülçin Alay
- Osman İpekçi
- Nejat Geçkin
- Ayhan Amil
- Ali Dündar
- İsmail Erdem
- Emine Öndem
- Şefika Güneş
- Arife Sarıkaya
- İclal Soycanlı
- Hacer Demir
- Şengül Öztürk
- Necmi Kapak
- Ekrem Varlı
- Yusuf Baysal
- Musameddin İNce
- Nefise Zengin
- Ömer Balaban
- Ali Gürsoy
- Nasuh Karabayırlı
- Aydın İrhan
- Zekeriya Karakuzu
- Emin Karakaş
- Saim Yaman
- Hasan Gevrek
- Osman Can
- Hüseyin Büyükyazıcı
- Yüksel Aydın
- Reyhan Şen
- Kezban Berber
- Avni Yavuz
- Naime Göydaş
- Yüksel Varol
- Şemsa Danışman
- Emel Alagöz
- Faruk Aksoy
- Ahmet Dönmez
- Bilal Yusuf Çevik
- Süleyman Erol
- Ayten Aras
- Mükerrer Öztürk
- Varol GürgenTahir Kuş
- Şuduman Kaya
- Bedriye Kaynak
- Asiye Usta
- Saniye Kolcuoğlu Selçuk
- Yeter Selçuk
- Şükran Dağlı
- Akif Erdem
- Hasan Yılmaz
- Birol Tuncay
- Halime Özdemir
- Şenol Karaca
- Ayşe Başar
- Perihan Garip
- Melika Murat
- Seher Karaca
- Mahir Korkmaz
- Befan Memiç
- Eşref Özdek
- Mehmet Öztoprak
- Arzu Çeğil
- Muhammed Hanifi Altay
- Öztürk Güler
- Hatice Enginler
- Çetin Hunulu
- İbrahim Fevzi Alporgün
- İlminur Günay
- Ekrem ÖZdemir
- Gülgün Caner
- Hayati Bal
- Erol Coşar
- Mevlüt Erkan
- Firdevs Mehel
- Sevim Mamati
- Murat Yuca
- İbrahim Ateş
- Mehtap Anderoğlu
- Ahmet Demir
- Yücel Çetinkaya
- Ahmet Özel
- Şenol Memiş
- Ömer Fevzi Yürekci
- Kadri Çelenk
- İsmail Aydın
- Esme Balta
- İsmail Öner
- Hürriyet Engel
- Mualla Aytekin
- Ahmet Bahadır
- Turan Demir
- Songül Dönmez
- Nevin Elay
- Bayram Aydın
- Tülay Köse
- Nuray YalçınMehmet Çiftçi
- Hikmet Korkmaz
- Abdulmuhsin Memiş
- Yaşar Gençağa
- Yusuf Demir
- Ünal Kuzzuk
- Dursun EKinci
- Zekiye Kul
- Sevim Yüksel
- Nuri Arslantaş
- Güner Ağbabalı
- Dilek Açıl
- Yusuf Zorlu
- Hediye Çamur
- Bilal Kırat
- Songül Kıransoy
- Emine Uzunaslan
- Aydın Acar
- Gülsel Orgunlu
- Saim NamlıNafiz Gülsar
- Ercan Uzun
- Tekmil Fırat
- Remzi Sümer
- Esmani Polat
- Emin Metin
- Yücel Kayışkıran
- Hacı Açıkgöz
- Güner Çolak
- Harun Öztürk
- Adnan Menderes Çafoğlu
- İsmail Bilir
- Mehmet Zeki Erdoğmuş
- Şeref Kuzu
- Seher Bayram
- Fatma Çeliktaşlı
- Adem Bayraktar
- Halit Ziya Çavuş
- Lütfiye Turgut
- Kenan Kılınçoğlu
- Ceylan Aydın
- Sevgi Coşkun
- Necati Ocak
- Muammer Usta
- Hüseyin Aksu
- Muharrem Altun
- Fatma Bölükbaşı
- Yılmaz Eraydın
- Hasan Hüseyin Kamet
- Mehmet Beşer
- Cengiz Ateş
- Aydın Gülcemal
- Nurettin Gürdoğan
- Sevinç Bayraktar
- Güler Yıldızaydın
- Bilgi Öçbilmaya
- Bekir Ceylan
- Fatih Murat Tahaoğlu
- Recai Eker
- Emel Bodur
- İlyas Sezer
- Mehmet Yazar
- Azize Kara
- Ağabey Şahin
- Salih Güzel
- Enise Balta
- Sultan Alp
- Adem Yıldız
- İlyas Gürsakal
- Hikmet Açargül
- Ayten Dalgın
- Sevim Tilbeç
- Kemal Buyurucu
- İsmail Ersoy
- Burak Boyacı
- Fazlı Yılmaz
- Rabia Arslan
- Yıldız Şahinoğlu
- Gülcan Çeçen
- Erdal Canıbek
- Şaban Akyüz
- Gülten Mısırlıoğlu
- Neriman Demirtaş
- Ergün Ateş
- Gürsel Altun
- Sultan Aydemir Sarı
- Emine Nas
- Yüksel Çalışkan
- Fethiye Kahraman
- Mehmet Şentürk
- Nuriye Oğuz
Çatalca TOKİ kura sonuçları isim listesi
Çatalca TOKİ kura sonuçları isim listesi
- Sadiye Ceylan
- Adem Özlü
- Ayşe Koca
- Berk Zübeyir Gökay
- Meryem Güngör
- Hakan Süer
- Neşe Can
- Muhammet Furkan Koç
- Çağrı Saral
- Mustafa Kılıç
- Yesemin Kılıç
- Şehrinaz Cabri
- Ayşe Baş
- Sedat Sunay
- Bektaş Tatlı
- Bülent Yalçın
- Yusuf Hidişoğlu
- Ayşe Yüce
- Savaş Saraçlı
- Fatih Konuk
- Sayme Bingöl
- İbrahim Gül
- Muzaffer Kır
- Fetanet Şengül
- Şevket Çetin
- Ayfer Türegün
- Mustafa Demir
- Emine Yaldız
- Atilla Kaya
- İhsan Kılıç
- Şunda Bayacağım
- Reyhan Elçek
- Fatma Şahin
- Vahide Kaya
- Ekrem Vuran
- Nikail Ak
- cengiz Şamiloğlu
- Ayhan İduğ
- Mehmet Çakar
- Yasin Milli
- Sait Uğurcan
- Öner Bozkurt
- Hamit Akçakaya
- Abdullah Akyıldız
- Nazlı Ayaydın
- Gülbahar Özen
- Halil Heybet
- Cihat Şimşek
- Semanur Akagündüz
Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi
Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi
- Hasan Baştürk
- Fatih Sezer
- İdris Önelge
- Ayiş Fatma Yıldırım
- Cahit Sarılmaz
- Müberra Açıkgöz
- Sıtkı Şipka
- Ferhan Tüsüz
- Özgür Dokel
- Murat Yaşar Akbudak
- Handan Gider
- Özlem Korkmaz
- Esra Kacemer
- Metin Yılmaz
- Yunus Aydoğdu
- Özcan Atar
- Emişe Bingöl
- Nurdoğan Çelik
- Hanife Demirkaya
- Ali Rıza Toprak
- Orhan Şivetoğlu
- Mahmut Bayraktar
- Zehragül Püsküllü
- Serap Ateşsaçan
- Hatice Şen
- Feryal Sucu
- İlhan Karamık
- Recai Mert
- Perihan Çalık
- Ayşe Çakır
- Güney Sipahi
- Hülya Çiçek
- Halim Hacıahmetoğlu
- Yeter İncegül
- Hatice Bıyık
- Hilmi Maviş
- Tayyar Alireisoğlu
- Fasla Aytekin
- Şadan Gülen
- Ferdane Arıkan
- Resmiye Çamlıdağ
- Şerife Aydoğdu
- Abdullah Ekinci
- Banu İnal
- Sema Akman
- Filiz Bakir
- Ertuğrul Durmaz
- Hasan Dizdar
- Tuncay Durgut
- Eşref Aysan
- Miyase Köşke
- Ali Koyun
- Sabahattin Eyiçalış
- Yasemin Ağırgöl
- Emine ÖZtürk
- Tolga Keleş
- Sümeyye Sarıkaya
- Verda Şahkulubey
- Serdar Keleş
- İsa Gümüş
- Fatma Koçak
- Şura Logo
- Seyit Ahmet Yabacı
- Mesut Koç
- Nazmiye Aktaş
- Gökay Berk Kılıç
- Mustafa İdris Koçyiğit
- Ömer Faruk İnci
- Betül Akdaş
- Ahmet Sari
- Zeynep Nezaket Arslan
- Zikrullah Aydoğdu
- Umutcan Akin
- Temel Bayram
- Batuhan Kanık
- Rabia Yıldız
- Zehra Gülpınar
- Arda Yusuf Ökcün
- Furkan Oğuzhan Vur
- Yiğit Balvan
- Okan Üzünlü
- Emirhan Uzunyol
- Kübra Kuşçu Uygunoğlu
- Enver Türk
- Nazlı Kaya
- Samet Karadeniz
- Ömer Çevik
- Furkan Yılmaz
- Büşra Kesim
- Erol Yüksel
- Tolga Buğur
- Rıdvan Çiftçi
- Ece İlhan
- Sabriye Uymaz
- Haydar Şahin
- Beyza Esmek
- Sercan Çakır
- Emirhan Baylan
- Zeynep Bostancı
- Emrah Uçar
- Sevda Gündüz
- Sena Nur Gürsoy
- Mustafa Yalçın
- Öznur Demir
- Gül Damla Gezgin
- Aykut Kemal Gürer
- Muratcan Kacan
- Murat Bürhan
- Kerem Can Dal
- Hafize Özkaya
- Meltem Kızıltan
- Fatma Çiçek
- Feride Güngör
- Emine Çelebi
- Ali Değirmenci
Tuzla TOKİ kura sonuçları isim listesi
Tuzla TOKİ kura sonuçları isim listesi
- Umut Demircan Çevik
- Merve Çelik
- Kerim Tığlı
- Yusuf Kılıç
- Musa Karakaya
- Muhammet Şimşir
- Meltem Görmek
- Derya Günay
- Fatih Bakar
- İsmail Durmaz
- Enver Genç
- Melek Ksik
- Osman Uzun
- Yağmur Kadar
- Sevim Alkan
- Bahadır Acar
- Emre Öztemel
- Emre Kerem
- Cihan Yılmaz
- Abdullah Çelik
- Rabia Arısüt
- Gizem Akbay
- Hüseyin Koç
- Bilal Berke Elbir
- Muhammet Aksoy
- Vedat Sofuoğlu
- mustafa Yöre
- Murat Yıldız
- Nejla İşçi
- Barış Ömür
- Ali Memkeze
- İsrafil Tere
- Zeliha Yılan
- Eren Akyol
- Arife Ercan
- Nurettin Aydın
- Kerim İzlemek
- Şerife Akgül
- Fuat Yanar
- Recep Muhammed Canatan
- Ferhat Akkaya
- Cemalattin Koçak
- Necivan Turan
- Şehzade Çelenk
- Nuriye Öztürk
- Hakan Emekçi
- Ahmet Aydoğan
- Hacer Kartal
- Hanifi Aydemir
- Erdal Mermer
- Ahmez Uz
- Selahattin Atbaş
- Hülya Kedi
- Lutfi Cengiz
- Arzu Nurhat
- Elif Yılmaz
- Hüseyin Tuzla
- Mehmet Asim Turan
- Kemal Yanık
- Recep Aydın
- Ahmet Gürbüz
- Tarık Coşkun
- Yusuf Yıldız
- Yakup Çiçek
- Halime Kırpıcı
- Emel Aslan
- Bedriye Çandır
- Nuray Fırat
- Şaziye Kaygısız
- Gülseren Babuçcu
- Nermin Çoban
- Hasan Tepe
- Yusuf Bağlar
- Ali Oflu
- Mehmet Döner
- Burak Kurt
- Hasan Kocacagöz
- Hatice Sarıkayalı
- Zehra Satılmış
- Hasan Hüseyin Köten
- Aydan Özer
- Esma Yalçın
- Fatma Karakaya
- Süleyman Kakakulak
- Birol Kılıç
- Rıfat Öztürk
- Resul Keleş
- Adil Baltaş
- Havva özen
- Sibel Aktekin
- Suna Mercan
- Adnan Efe
- Nurhayat Kiracı
- Bedir Sallabaş
- Deniz Karahan
- Fatih Karahan
- Sabahattin Durman
- Hakan Özkan
- Arda Baykiz
- Coşkun Toker
- İlker Öztürk
- Armağan Çolakoğlu
- İrfan Karabulut
- Saliha Tavşan
- İremnur Aktaş
- Ömer Önder Karakaş
- Mustafa Talha Memiş
- Cemal Polat
- Mustafa Seyyid Ulubey
- Mahmut Korkmaz
- Yunus Karabacak
- Abdulbaki Bulun
- Nilay Karakaş
- Ahmet Murat Hemşin
- Zehra Avcı
- Halime Esra Akbulut
- Muharrem Ertaş
- Sibel Bostancı
- Fatih Sultan Civelek
- Gülay Fidan
- Cengiz Şallı
- Samet Sağlam
- Seda Gündoğar
- Özlem Demirhan
- Altan İşleyen
- Harun Yılmaz
- Sümeyye Kazanaçiçek
- Mehmet Salih Çelik
- Emre Erdoğan
- Alp Kandemir
- Aslı Beşli
- Recai Kaşçı
- Pervin Yılmaz
- Ahmet Arslan
- Azat Özdemir
- Engin Dikel
- Atilla Ordu
- Şule Uysal
- Feride Sayım
- Sibel Bektaş
- Kadir Bilalooğlu
- İlknur Çiftçi
- Nurgül Aydoğdu
- Bengi Ada Tüfekci
- Hüseyni Kapusuz
- Ebru Kaya
- Ayhan Özel
- Serdar İdiler
- Songül Arslan
- Harun Karadağ
- Nebahat Yalçın
- Ali Ercan Yaycı
- Muhammet Kapukaya
- Uğur Kalaycı
- Aslı Beşli
- Recai Kaşcı
- Pervin Yıldız
- Ahmet Arslan
- Azat Özdemir
- Engin Dikel
- Atilla Ordu
- Şule Uysal
- Feride Sayım
- Sibel Bektaş
- Kadir Bilaloğlu
- Çicek Yılmaz
- Suat Ulucak
- Şeyda Nazlı
- Saliha Şişman
- Gülüzar Akçil
- Hamdi Yılmaz
- Muhammet Şimşir
- Meltem Görmek
- Derya Günay
- Fatih Bakar
- İsmail Durmaz
- Enver Genç
- Melek Kesik
- Osman Uzun
- Yağmur Kadar
- Sevim ALan
- Bahadır Acar
- Emre Öztemel
- Cihan Yaldız
- Ayten Görgün
- Necmi Çandır
- Eslem Çolak
- Necmiye Genli
- Eylül Cemre Ak
- Hava Polat
- Hami Yılmaz
- Muhammet Eroğlu
- Ebrar Öztürk
- Sevgi Çoban
- Ümit Tezol
- Zarife Coşkun
- Celil Yücedağ
- Halime Taşkın
- Şevval Görgü
- Ayşe Betül Bolluk
- Hanife Nur Şengül
- Mustafa Tüfekçioğlu
- Mihriban Yerli
- Taha Yalçınkaya
- Cansu polat
- Eren Eyüpreisoğlu
- Ayşe Kurt
- Mustafa Fatih Şengül
- mutlucan Sun
- Hazel Eroğlu
- İzzet Yartaşı
- Merve Terletme
- Nisa İgan Çamcı
- Fatma İbrahim
- Ahmet Coşkun
- Eda Nur Irmak
- Şenol Yaman
- Ayten Görgün
- Necmi Çandır
- Eslem Çolak
- Necmiye Genli
- Eylül Cemre Ak
- Hava Polat
- Beytullah Baş
- Aysel Aşçı
- Mehmet Çiftçi
- Beyza Naz Karalı
- Kadir Bozkurt
- İlgin Kalebaşı
- Zeynep Kalyoncu
- Ahmet Tarık Tekin
- Emre Karaca
- Satılmış Yıldırım
- Elif Dağ
- Mihriban Yerli
- Taha Yalçınkaya
- Cansu Polat
- Ayşe Kurt
TOKİ CANLI YAYIN EKRANI (EMBED)
E-DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura çekilişleri Toplu Konut İdaresi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilecek.
#TOKİ
#TOKİ İstanbul
#İstanbul TOKİ kura sonuçları
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