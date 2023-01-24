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TOKİ işyeri kura sonuçları ne zaman çekilecek?
Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen İlk İşyerim projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.
ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
BURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
ÇORUM İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
DİYARBAKIR İLİ BAĞLAR İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
GAZİANTEP İLİ OĞUZELİ İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
ISPARTA İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
KASTAMONU İLİ TAŞKÖPRÜ İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
KOCAELİ İLİ BAŞİSKELE İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
SAMSUN İLİ ÇARŞAMBA İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
ŞANLIURFA İLİ EYYÜBİYE İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
VAN İLİ EDREMİT İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ