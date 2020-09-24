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TOKİ, İzmir'de okul yaptıracak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) İzmir'de 4 adet okul inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ okul.

TOKİ okul.

İhale, 14 Ekim 2020 tarihinde saat 10:30'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı - Toplantı Salonunda yapılacak.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

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