TOKİ konut, arsa, işyeri kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ 250 bin sosyal konut ve 1 milyon arsa-iş yeri projesi başvuruları alınmaya devam ediyor. İlk Evim projesi başvuruları 14 Eylül'de başladı. e-Devlet başvuruları 28 Ekim'de, Halkbank ve Ziraat Bankası başvuruları ise 31 Ekim'de sona erecek. 1 milyon arsa ve iş yeri projesi başvuruları ise 10 Ekim'de alınmaya başladı. Başvuru işlemleri ise 7 Kasım'da sona erecek. Başvuru yapacak olanlar ise 'TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

TOKİ konut kuraları ne zaman çekilecek?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, A Para canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, "Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek. Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz. 31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak” dedi.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamada bulundu. TOKİ kura çekimi için 2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. (Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

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TOKİ başvuru ücreti iade edilecek mi?

TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, arsa tapuları ile ilgili olarak, "İnşallah Aralık ayı itibarıyla vatandaşlara arsa tapularını vermeye başlayacağız. Müstakil parseller 350-500 metrekare arasında olacak. Altyapı tamamlandıktan sonra inşaata başlayabilecekler. Müşterek parsellerde de her türlü desteği TOKİ olarak vereceğiz" dedi.

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