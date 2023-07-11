TOKİ sosyal konut teslim tarihi

vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 seçenekli 250 bin konut için TOKİ başvuru süreci tamamlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvuruları 14 Ekim'de alınmaya başladı. e-Devlet üzerinden TOKİ başvuruları 28 Ekim'de, bankalar üzerinden başvuru işlemi ise 31 Ekim'de sona erecek. Arsa ve işyeri projesi başvuruları ise 7 Kasım'da sona erdi. Başvurularına sona ermesiyle birlikte etaplar halinde

TOKİ kura çekilişleri