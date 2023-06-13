TOKİ sosyal konut teslim tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 seçenekli 250 bin konut için TOKİ başvuru süreci tamamlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvuruları 14 Ekim'de alınmaya başladı. e-Devlet üzerinden başvurular 28 Ekim'de bankalar üzerinden başvuru işlemi ise 31 Ekim'de sona erecek. Arsa ve işyeri projesi başvuruları ise 7 Kasım'da sona erdi. Başvurularına sona ermesiyle birlikte etaplar halinde TOKİ kura çekilişleri yapıldı. Çekiliş sonuçlarına göre sosyal konutlarda hak sahibi olan vatandaşlar da belirlenmiş olundu. TOKİ kuraların tamamlanmasıyla birlikte 'Evler ne zaman teslim edilecek?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, proje kapsamında 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabın 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamının bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 250 bin konut için talep toplama süreçlerini yerine getirdiklerini belirterek TOKİ konutlarının teslim tarihini açıkladı.

Başarılı olan bu süreçlerin ardından vatandaşların TOKİ’ye olan güveninin üst noktalarda olduğu ifade eden TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Bu dönemde sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye genelinde özellikle pandemi sürecindeki üretimdeki kısıtlamalardan kaynaklanan konut ihtiyaçlarının da ön plana çıktığı bir dönemde Türkiye’nin tek seferdeki en büyük sosyal konut projesini açıkladı 250 bin olarak.

Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda biz çok kısa bir sürede 250 bin konutun talep toplama süreçlerini yerine getirdik. Ve hatta bu kadar yüksek miktardaki bir konut inşaatının nasıl yapılacağı ile ilgili tartışmaları bir kenara koyduk. Cumhurbaşkanımızın projeyi müjdelemesinden 40 gün sonra da ilk temellerini 5 bin 615 konutla attık. Bugün itibari ile de 13 bine yakın konutumuzun da ihalesi gerçekleştirilmiş durumda. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde 2 yılda bu konutlarımızı da bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.” dedi.

TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?

TOKİ sosyal konut projelerinin belirlenmesinin ardından binaların temeli atılacak. Akabinde ise sözleşme imzalanarak ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir.

TOKİ taksit ödemeleri nasıl olacak?

Hak sahiplerine konutlar;

%10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

TOKİ 2+1,3+1 konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ çekilişlerinde hak sahibi olan vatandaşlar belli olmaya başladı. Yapılan çekilişlerde ismi çıkan ve ev sahibi olma heyecanı yaşayan kişiler ödemelerle ilgili takvimi merak ediyor. Sosyal konut taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlıyor. Konuyla ilgili TOKİ henüz bir ödeme takvimi yayınlanmadı.

TOKİ deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından, devlet kalıcı konutları yapmak için kolları sıvadı. Peki deprem konutları ne zaman bitecek? TOKİ deprem konutları ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar.

14 şubat kabine toplantısının ardından deprem konutları hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: ''Hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başında 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesinin tümünde kaliteli ve güvenli konut inşasını tamamlamaktır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan bir yıl sabretmelerini istiyorum. Geçmişte Van, Elazığ, Malatya, İzmir ve Bingöl depremlerinde yıkımın izlerini silip yeni konutlarına teslim ettiysek burada da aynısını yapacağız. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız."

Deprem konutları nereye yapılıyor?

Deprem konutlarının inşasının depremden zarar gören 11 ile yapılması bekleniyor. Bu iller Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Malatya olarak sıralanmaktadır. Bu kapsamda 199 bin 739 konut ve 73 bin 972 köy konutu yapılacak. Konutların şehirlere göre dağılımı ise şu şekilde:

Adana'da 2 bin 500, Adıyaman'da 25 bin 882, Diyarbakır'da 6 bin, Gaziantep'te 18 bin 544, Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Kilis'te 250, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750 adet

Deprem konutları nasıl yapılıyor, afet evlerinin özellikleri neler?

3 ya da 4 katı geçmeyecek şekilde yapılacak olan deprem konutlarında 105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 daireler yer alacak. Binaların altında kesinlikle dükkan bulunmayacak. Ayrıca fay hatlarına 500-600 metreden daha az bir zemine bina inşa edilmeyecek. Binalar inşa edilmeden önce zeminin sağlamlığı kontrol edilecek.



