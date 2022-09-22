TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak?

TOKİ konut inşaatları ne zaman başlayacak? TOKİ evleri ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) ev alanların merakla beklediği indirim kampanyasının detaylarını açıkladı. "Geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz." dedi. Kampanyanın 19 Ekim'e kadar süreceğini söyledi.

TOKİ konutların temelleri ne zaman atılacak? TOKİ evleri ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 250 bin sosyal konut projesine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. "İnşallah biz öncelikle 250 bin, ardından bir 250 bin daha olmak üzere toplamda 500 bin konutluk bu projeyi de milletimizin hizmetine sunarak farkımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Tabii bir taraftan da arsaları yetiştireceğiz. 250 bin konut amaçlı arsayı da hazırlayacağız. Ayrıca 50 bin işyeriyle ilgili adımımızı da hızla atıyoruz. İnşallah dükkan sahibi olmak isteyenler de orada olacaklar." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesine ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

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“Sosyal konut projesi gibi hayırlı bir adımda bile suyu bulandırmaya, bununla yetinmeyip millete hakaret etmeye çalışanların bir derdi de sorumluluğu da yok. Öyle veya böyle biz bunu başardığımızı göstereceğiz. Bir defa 81 vilayetimizin tamamında yaşayanlara bizim bu konutları teslim etmemiz bunlara en güzel cevap olacak. Şimdi bu ilk etapta attığımız adım. Öyle yıl sonunu falan beklemeyeceğiz. Ben Murat Bey’e de ifade ettim, öyle yıl sonunu falan bekleyecek zamanımız yok.”

TOKİ evleri ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek konut, konut arsası ve iş yerlerinin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri konutları ne zaman yapılacak?

Hemen Anadolu’dan başlamak üzere bir defa temelleri atmaya başlayalım küçükten büyüğe. Oradan da Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri vesaire buralara doğru işi genişleteceğiz. Tabii bunlar kurdukları masaya, yabancı büyükelçilerden terör örgütleri yandaşlarına kadar herkesi toplayıp bir tek milleti dışarda bırakmak suretiyle netice alacaklarını zannediyorlar ama yok. Bir şey daha söyledim; biz şimdi bu adımı atmakla beraber, seçimden sonra da bu işin ikinci etabını başlatacağız. Bunlar ikinci etabı da duyunca tabii iyice rahatsız oldular. Çalış sen de yap ama senin öyle bir derdin yok. İnşallah biz öncelikle 250 bin, ardından bir 250 bin daha olmak üzere toplamda 500 bin konutluk bu projeyi de milletimizin hizmetine sunarak farkımızı bir kez daha ortaya koyacağız."

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TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman sona erecek?

Bankalar aracılığıyla yapılan TOKİ 250 sosyal konut başvuruları, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

TOKİ ev fiyatları ne kadar?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında 2+1, 3+1 konutların fiyatları belli oldu. Buna göre, 2+1 konutlar 608 bin TL üzerinden, 3+1 konutlar ise 850 bin TL üzerinden satışa çıkarılacak. TOKİ e-Devlet ve banka başvurularının kabul edilmesinden sonra peşinatlar yatırılacak ve ödemeler başlayacak.

TOKİ sosyal konut kontenjanları

Şehit yakını ve gazilere 12 bin 500 konutluk kontenjan ayrılacak. Engelli vatandaşlara ayrılacak konut sayısı da yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 olacak.

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Emekliler ve 18-30 yaş arası gençler için de ayrı ayrı 50 bin konut ayrılacak.

TOKİ'ye başvurmak için aylık hane geliri ne kada olacak?

Projeden faydalanmak isteyen vatandaşların hane geliri İstanbul'da 18 bin liranın, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. Ayrıca başvurucunun kendisi, eşi ya da çocuklarının üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.

TOKİ konut arsa fiyatları

350-500 metrekarelik arsalar: 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade) Hisseli parseller: 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade) Başvuru bedeli: 500 lira

TOKİ işyeri fiyatları

350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade). TOKİ işyeri başvuru bedeli: 2000 lira.

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