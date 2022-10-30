Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 250 bin sosyal konut başvuruları 31 Ekim’de tamamlanıyor. TOKİ konutlarına rekor seviyede kalıtım gerçekleştirilirken, sosyal konut kura çekiliş tarihleri de merak ediliyor. Peki TOKİ Konya kura çekimi ne zaman?

TOKİ Konya'da ne kadar konut yapacak?

Sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak. Sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı.

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Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

TOKİ konut başvurusu ne zaman sona eriyor?

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesine yaklaşık 8 milyon kişi başvurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için başvuru süresinin 31 Ekim'de sona ereceğini hatırlattı. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman, sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi ne zaman? (TOKİ Konya sonuçları)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamasında, projenin 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacağı bilgisi yinelendi. Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı da ifade edildi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi. Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek. REKLAM

TOKİ kuraları çekildiğinde sosyal konut kura sonuçları isim listesi TOKİ’nin internet sitesinde ve e devlet üzerinden öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıklayın.

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TOKİ Konya arsaları nerede var?

Konya Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emrigazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydşehir, Tuzlukcu, Yalıhüyük ve Yunak.

Başvuru aşamasında konut tipi seçilebilecek mi?

Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan “Konut Belirleme Kurası” ile belirlenecek.)

TOKİ 2+1, 3+1 konut aylık taksitleri ne kadar?

Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek; 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek.

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