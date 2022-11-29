TOKİ kura çekimi son dakika haberleri: Sosyal konut kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi kazananlar yedekler belli oldu mu son durum ne? (29 Kasım 2022)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim’de sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu arada açıklanan takvime göre de TOKİ kuraları çekilişi yapılıyor.

TOKİ sosyal konutlara ne kadar kaç kişi başvurdu?

Projeye milletin güvendiğini ve inandığını belirten Kurum, "1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan." bilgisini verdi.

TOKİ kuraları hangi illerde çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 250 bin sosyal konutlarda ilk kura çekim tarihleri ile hangi illerin kura çekilişlerinin olacağını açıkladı. Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Beyoğlu’nda 778 konut ve 161 dükkanın temellerini atmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kuranın da 7-16 Kasım’da gerçekleşeceğini duyurmuştu. Kura çekimleri açıklanan ikinci etap iller ile devam ediyor. İkinci etap kuraları da 28 Kasım'da tamamlandı. REKLAM

TOKİ üçüncü etap kuraları ne zaman, hangi ilin kurası çekilecek?

İstanbul Tuzla kura çekilişi 30 Kasım, Bolu ve Karaman 1 Aralık, Düzce 3 Aralık, Konya 2-7 Aralık, Zonguldak 5 Aralık, Bartın 6 Aralık ve Karabük 7 Aralık'ta kura çekilişi yapılacak iller arasında.

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ kura çekimleri Şırnak ve Ardahan illeriyle başladı. Kura çekilişleri Toplu Konut İdaresi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilmekte.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları

Hasan Daval

Sıddıka Ağaççı

Müslüm Başbuğa

Zeynep Gemalmaz

Hacer Şıhanlı

Aslıhan Demirbilek

Mehmet Kurt

Ali Akbalık

Cahide Kadar

Halil Özen

Hasan Arıkan

Berivan Atılgan

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Abdülkadir Yedikardeş

Zeliha Doğan

Filiz Küçük

Müslüm Çar

Aziz Toprak

Mahmut Atmaca

Meryem Demirkol

Zeynep Yıldırım

TOKİ Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi

Ardahan'da da heyecan vardı

Ardahan'da İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı.

Kent genelinde yapılacak olan 250 konut için 2865 geçerli başvuru yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimi ile Ardahan merkez Göle ve Çıldır ilçelerindeki 250 hak sahibi belirlendi. Kurada ismi çıkan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, "Bugüne kadar evim olmadı ama umutlarımı her zaman yeşerttim. Bu yüzden de devletimin 81 ilde böyle bir imkanı sunmasından dolayı ben de müracaatımı yaptım. Çekiliş yapıldı noterin huzurunda. Çok şükür bana da çıktı."

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16 Kasım'a kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimi yapılacak.

ARDAHAN TOKİ KURA SONUÇLARI TIKLAYINIZ

Şırnak'ta 1450 konutun hak sahipleri belirlendi

Şırnak'ta 1450 konut için kura çekimi kapalı spor salonunda yapıldı. 3 bin 406 başvuru arasından hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Kura çekimleri, TOKİ tarafından sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

ŞIRNAK TOKİ KURA SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak?

TOKİ 81 ilde konut kampanyası kapsamında başvuruların sona ermesinin ardından gözler kura çekiliş tarihlerine çevrilmişti. Bakan Murat Kurum'dan TOKİ kura çekilişlerinin başlayacağı tarihe ilişkin açıklama geldi. TOKİ Şırnak ve Ardahan kura çekilişi ne zaman? Bakan Kurum, ''Kura çekimlerimizin tamamını Mart 2023 ayından tamamlayacağız. İlk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek'' açıklamasında bulundu. Bakan Kurum 12 ilde konut kura çekilişlerinin 16 Kasım'a kadar yapılacağını açıkladı.

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Ardahan’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Ardahan'da 250 konutunki 7 Kasım'da çekildi.

Kars’ta TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Kars'ta 8 Kasım'da kuralar çekildi.

Hakkari’de TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da çekiliyor.

Bitlis’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.

Siirt’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da kuralar çekildi.

Batman’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da kurası çekildi.

Mardin'de TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da,

Şanlıurfa'da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.

TOKİ 250 bin sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de “Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.

TOKİ konutlarına ne kadar emekli başvuru yaptı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olarak hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuru yapanlar arasında 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli vatandaş da yer aldı.

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TOKİ konut başvurusu en çok hangi ilden yapıldı?

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi.

İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300, İzmir'den 240 bin 358, Ankara'dan 232 bin 857, Bursa'dan 188 bin 748, Gaziantep'ten 166 bin 200 ve Konya'dan 160 bin 905 kişi başvuruda bulundu.

Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı.

505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.

TOKİ kura çekilişi nasıl yapılacak?

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

TOKİ orta gelir grubu konut kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak?

Kurum projede 100 bin konut olduğunu ve 81 ilde orta ve orta üstü gelir grubunu kapsayacağını ifade etti. Finansman konusunda çalışmaların netleşmediğini düşük peşinat, uzun vade olacağını, bankalarla birlikte hareket edeceklerini belirten Bakan Kurum görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber çalıştıklarını ifade eden Kurum bu kampanyanın mevcut konut üretimini destekleyeceğini belirtti.

Kurum konuşmasının devamında Türkiye’de üretimi devam eden bütün konut şirketlerinin kampanyaya dahil olacağını söylerken, bankalarla da finansman konusunda görüştüklerini, onların da kampanyaya destek vermesini beklediklerini ifade etti.

Orta gelir grubu konut kampanyası nerede olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20’si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz, Düşük peşinat uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız. Projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve maliye bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz." dedi.

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