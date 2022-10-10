TOKİ konut başvuruları 31 Ekim 2022’de sona erecek: İşte 2022 TOKİ kura çekimi tarihi

TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman yapılacak? sorusu sosyal konut başvurusunda bulunanlarca araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi TOKİ projesine başvuru yapan milyonlarca vatandaş TOKİ kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. TOKİ başvuruları 14 Eylül’den itibaren alınmaya başlandı. 81 ilde yapılacak sosyal konut projesi kapsamında 250 bin ev inşa edilecek. 25 Ekim'de temeli atılacak 5 bin konutun hangi illerde yapılacağı da belli oldu. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama! TOKİ başvuru sonuçları sorgulama linki! 2022 TOKİ kura sonuçları 2+1, 3+1.

TOKİ konut başvuruları ne zaman sona erecek?

TOKİ 250 bin konut başvuruları 31 Ekim’de tamamlanacak. E-Devlet Başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecektir.

TOKİ başvurusu nereden nasıl yapılır?

TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

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TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ konut projesi kapsamında "genç" kategorisi açıldı. İlk evim ilk iş yerim projesi için bir haneden tek başvuru alınabilecek. 2+1 ve 3+1 konutların ödemesi 240 ay vadeyle yapılacak. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

TOKİ konut belirleme kurası nedir?

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;

608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " dedi.

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TOKİ başvuru ücreti iade edilecek mi?

TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

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