TOKİ 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası başvuruları, şartları, fiyatı belli oldu

TOKİ sosyal konut projesi konut ve arsa satışları nasıl yapılacak? sorusu TOKİ’den ucuz konut sahibi olmak isteyenlerce merak ediliyor. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanların da yer alacağı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen açıklamaları 13 Eylül'de gelecek. Peki, TOKİ 81 ilde gerçekleştirilecek sosyal konut projesi için başvurular ne zaman alınacak? TOKİ başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları neler, sosyal konutları nereye yapılacak, TOKİ sosyal konut arsa satışları nerede, fiyatı nedir? İşte detaylar...

TOKİ konut başvuru şartları

TOKİ sosyal konut projesi detayları nasıl, şartlar neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili "Türkiye’de yaşanan kira sorunu, barınma sorunu olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda hükümet konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırdı ve 13 Eylül’de de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklanacak. Söz konusu projenin 250 bin konut olacağı ifade ediliyor. Bu kampanya vatandaşımızı nasıl etkileyecek?" şeklindeki soruya yanıt olarak şunları söyledi: "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var.

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TOKİ sosyal konut satışları

250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş “ben kendim yapacağım” diyorsa, onlara da “buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin” diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz.”

TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıklayacağı projede ‘gelir sınırı’ belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre İstanbul’da hane geliri 16 bin TL, diğer illerde 14 bin TL altında olanlar başvuru yapabilecek. Böylece gerçek ihtiyaç sahipleri sosyal konut imkanından faydalanacak.

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Uygun ödeme planı sayesinde 81 ilde vatandaş kira öder gibi ev sahibi olurken, 240 aya varan vade imkânı da sağlanacak. Aylık taksitlerin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Bakan Kurum “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmaması gerekiyor” dedi.

TOKİ ucuz konut projesi detayları

TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

TOKİ eliyle yapılacak konutlar için gelir sınırı dışında evi olmama şartı da aranacak. Bu koşulları sağlayanlar projeler açıklandıktan sonra başvurularını yapacak. Sonrasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Konutların maliyetine devlet desteği de sağlanacağı için özel sektörün satışa sunduğu evlerden daha ucuz olacak. Sosyal konut projelerinde emekliler, şehitler ve gazi yakınları ile engelliler için özel kontenjan ayrılıyor. Bu yıl ise ilk kez listeye gençler de dahil edildi. 30 yaş altındaki kişilere projelerden yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılmasına karar verildi.

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Açıklanacak projeler konutla da sınırlı olmayacak. Hazine’ye ait altyapılı arsalar da yine dar gelirli için satışa sunulacak. Konuta başvurmayan vatandaş arsa için başvuru yapabilecek. Bunun için de evi olmaması şartı aranacak. Vatandaş aldığı arsa üzerinde evini yaptırabilecek. Bir de küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi siteleri projeleri hayata geçecek. Bu projeyle üretim ve istihdam desteklenirken, kira öder gibi işyeri sahibi olunması da sağlanacak.

TOKİ sosyal konut arsa satışları

TOKİ sosyal konut projesi arsa satışları nerede yapılıyor?

Arsalar vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. Vatandaş, tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak. Şimdi gözler, daha çok büyükşehirlerde hangi Hazine arazilerinin vatandaşa satılacağına çevrildi. Arsa fiyatlarının çok değerli olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin gibi büyükşehirlerde hangi bölgelerdeki arazilerin satılacağı merak konusu oldu. TOKİ ve Milli Emlak yetkilileri, gerek sosyal konut projelerinin gerekse vatandaşa satılacak Hazine arazilerinin yerleri konusunda ser verip sır vermiyor. TOKİ sosyal konut projesinin detayları 13 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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