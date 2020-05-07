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TOKİ, Zonguldak'ta 197 konut yaptıracak
TOKİ, Zonguldak'ta 197 konut yaptıracak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Zonguldak Çaycuma'da 197 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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