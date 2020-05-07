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TOKİ, Zonguldak'ta 197 konut yaptıracak

TOKİ, Zonguldak'ta 197 konut yaptıracak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Zonguldak Çaycuma'da 197 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ

TOKİ

İhale, 21 Mayıs 2020 tarihinde saat 15:30'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak.

TOKİ'nin ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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