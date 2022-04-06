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Toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi!

Son zamanlarda toplu taşımaya gelecek olan zam oldukça konuşuluyor ve merak ediliyordu. Bugün toplu taşımaya gelen zam belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün olağanüstü toplandı. İstanbul’da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine oy birliğiyle yüzde 40 oranında zam yapıldı. Toplu taşımaya zammı geldi? 2022 toplu taşıma zammı ne kadar oldu? Tam ve öğrenci abonmanı ne kadar oldu? İşte haberimizin detayları sizlerle..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Toplu taşımaya zam geldi mi? 2022 Toplu taşımaya yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu? Tam abonman, öğrenci abonman ne kadar?
Toplu taşımaya zammı geldi? 2022 Toplu taşımaya yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu?

Son zamanlarda toplu taşımaya gelecek olan zam oldukça konuşuluyor ve merak ediliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün olağanüstü toplandı. İstanbul’da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine oy birliğiyle yüzde 40 oranında zam yapıldı. Buna göre, tam elektronik bilet ücret 7,67 TL, tam abonman 602 TL, öğrenci abonman 109 TL oldu. Sarı taksi açılış 9,8 TL, sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL ve minibüs indi – bindi ücreti de 5,25 oldu. Bugün toplu taşımaya gelen zam belli oldu. Toplu taşımaya zammı geldi? 2022 toplu taşıma zammı ne kadar oldu? Tam ve öğrenci abonmanı ne kadar oldu? İşte haberimizin detayları sizlerle..

Toplu taşıma ücretindeki eski tarife ve yeni gelen tarife

Tam elektronik bilet ücreti: 7 Lira 67 Kuruş

5,48 liradan 7 lira 67 kuruşa yükseldi

Tam abonman: 602 Lira

430 liradan 602 liraya yükseldi

İlk aktarma: 5 Lira oldu

3,92 liradan 5 liraya yükseldi

Sarı taksi kısa mesafe ücreti: 28 Lira

20 liradan 28 liraya yükseldi.

Minibüs indi-bindi ücret: 5,25 Lira

3,75 liradan 5,25 liraya yükseldi

Okul servisi ücreti: 594 Lira

396 liradan 554 liraya yükseldi

Personel servisi ücreti: 295 Lira

211 liradan 295 liraya yükseldi

Taksi dolmuşu: 10 Lira

7,25 liradan 10 liraya yükseldi

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