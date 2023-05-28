28 Mayıs Karadeniz Bölgesi Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu , anbean haberimizde. Trabzon'da seçime katılan toplam seçmen sayısı, açılan sandık sonuçları, toplam geçerli ve geçersiz oy oranları, ilçelere göre oy oranları anlık, canlı Türkiye haritasında güncellenecektir.

2023 Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Türkiye 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek. YSK verilerine göre açılan Trabzon sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek. Takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

OY KULLANDIĞIM SANDIĞIN SONUÇLARINI GÖREBİLİR MİYİM?

Sandık sonuçları, sandık kurulu tarafından tutanak altına alınacak, ilçe ve il birleştirme tutanakları da siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlenecek, birer örnekleri parti temsilcilerine verilecek ve vatandaşların göreceği şekilde de asılacak.

Ardından ilçe seçim kurullarında SEÇSİS’e girilen veriler doğrudan YSK’ya ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçları ve ıslak imzalı tutanaklar YSK’nın internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.

DEPREM BÖLGELERİNDE OY VERME İŞLEMİ NASIL OLACAK?

Daha önceki seçimde olduğu gibi yine belli bölgelerde sandık kurulacak. Yıkılan okulların da bahçesinde sandık kurulacak. Seçmenler adres kaydını değiştirdiği yerde kullanacak değiştirmediyse deprem bölgesinde kullanacak. Depremzede başka ilde oy kullanırsa oyu o il için sayılacak.

2023 Trabzon ilçe sonuçları ve oy oranları CANLI

Trabzon ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Trabzon ilimiz, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan önemli şehirlerimizden biridir. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri ve coğrafi özellikleriyle dikkat çeken Trabzon, turizm açısından da oldukça önemlidir.

Trabzon'un tarihi, Antik Çağ'a kadar uzanmaktadır. Pers İmparatorluğu, Pontus Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Trabzon İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemlerinde önemli bir konumda bulunmuştur. Bu nedenle Trabzon, zengin bir tarihi mirasa sahiptir.

Trabzon'un coğrafi özellikleri de oldukça zengindir. İl, yüksek dağları, yaylaları, dereleri, gölleri ve deniziyle her türlü doğal güzelliği barındırmaktadır. Özellikle yayla turizmi ve yayla kültürü, Trabzon'un önemli turistik özelliklerinden biridir.

Trabzon'un ilçeleri ise: Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Şalpazarı, Sürmene ve Tonya'dır.

Trabzon ilinin nüfusu, 2021 yılı TÜİK verilerine göre 816.845'tir. İlin nüfus yoğunluğu ise km² başına 82 kişi düşmektedir. Trabzon'un nüfusu son yıllarda hızla artmaktadır. Bunun en önemli nedenleri arasında göç ve doğal artış sayılabilir.

Trabzon'un turistik yerleri arasında ise Ayasofya Müzesi, Atatürk Köşkü, Boztepe, Uzungöl, Sumela Manastırı, Hagia Sophia Grand Mosque, Trabzon Kalesi, Atatürk Alanı, Trabzon Müzesi, Sera Gölü, Soğanlı Botanik Parkı, Akçaabat Horonu, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yer almaktadır. Ayrıca Trabzon, lezzetli yemekleriyle de ünlüdür. Pide, kuymak, hamsili ekmek, laz böreği, karalahana çorbası ve akçaabat köftesi, Trabzon mutfağının en lezzetli yemekleridir.

2018 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 50’sini alırken, Muharrem İnce İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyları yüzde 7,2’sini Meral Akşener oyların yüze 4,8, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı oy oranı % 51 olurken, AK Parti 51, MHP 8 milletvekili çıkardı. İstanbul seçim sonucu Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,9’unu aldı ve CHP 27, HDP 12, İYİ Parti 8 milletvekili çıkardı.

2018 İstanbul'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 42,7

CHP % 26,4

HDP % 12,7

MHP % 8,3

İY Parti % 8

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.







