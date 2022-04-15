Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı skoru: 1-1 ÖZET, Golleri İzle Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının ayrıntıları merak ediliyor. Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Medical Park Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakanın düdüğü 20:30'da çaldı. Maçın ardından ligde 23 haftadır liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor ile Fatih Karagümrük maçının özeti ve gollerin detayları merak ediliyor. Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? İşte Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı skoru ve Özet, Maçtan dakikalar, Goller...

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