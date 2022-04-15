Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı skoru 1-1 ÖZET, Golleri İzle
ÖZGÜN HABERLER

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı skoru: 1-1 ÖZET, Golleri İzle

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının ayrıntıları merak ediliyor. Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Medical Park Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakanın düdüğü 20:30'da çaldı. Maçın ardından ligde 23 haftadır liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor ile Fatih Karagümrük maçının özeti ve gollerin detayları merak ediliyor. Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? İşte Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı skoru ve Özet, Maçtan dakikalar, Goller...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı skoru: 1-1 ÖZET, Golleri İzle
Trabzonspor Fatih Karagümrük Maçı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük karşılaşması sona erdi. Karşılaşma 1-1 berabere bitti. İşte Trabzonspor Fatih Karagümrük karşılaşmasının ayrıntıları...

TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇIN SONUCU: 1-1

Trabzonspor, 57. dakikada Vitor Hugo ile skoru eşitledi. Brezilyalı savunmacı bu sezon ilk golünü attı.

45+4. dakikada Lucas Biglia, frikikten attığı gol ile Karagümrük'ü öne geçirdi.

Trabzonspor’da kart cezalarını tamamlayan Djaniny, Siopis ve Bakasetas bugünkü karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. Siopis yedek kulübesinde beklerken ilk 11’de Bakasetas ve Djaniny yer aldı. Cezaları dolan oyuncuların yeniden kadroya alınması nedeniyle bordo mavili ekipte Berat, Puchacz ve İsmail Köybaşı 21 kişilik kadroda yer alamadı.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Toure, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

Trabzonspor'un kazanamama serisi dört maça çıktı
SPOR
Trabzonspor'un kazanamama serisi dört maça çıktı

Trabzonspor frene bastı

Trabzonspor frene bastı

​Bordo mavililer son 4 maçtır galip gelemiyor.
Avcı maç sonunda hesap yaptı

Avcı maç sonunda hesap yaptı

Fatih Karagümrük maçı sonrasında taraftarlara mesaj gönderdi.
Temel Karamollaoğlu Suriyedeki iç savaştan Türkiyeyi sorumlu tuttu: İlk adımları AK Parti hükümeti attı

Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı.

​Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan spor yasasını anlattı.
Evde iftar hizmeti

Evde iftar hizmeti

​Altıeylül Belediyesi her yıl yaptığı geleneğe devam ediyor.

İçişleri:15 ayrı bölgede 339 terörist öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.