Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı skoru: 1-1 ÖZET, Golleri İzle

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük karşılaşması sona erdi. Karşılaşma 1-1 berabere bitti. İşte Trabzonspor Fatih Karagümrük karşılaşmasının ayrıntıları...
TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇIN SONUCU: 1-1
Trabzonspor, 57. dakikada Vitor Hugo ile skoru eşitledi. Brezilyalı savunmacı bu sezon ilk golünü attı.
45+4. dakikada Lucas Biglia, frikikten attığı gol ile Karagümrük'ü öne geçirdi.
Trabzonspor’da kart cezalarını tamamlayan Djaniny, Siopis ve Bakasetas bugünkü karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. Siopis yedek kulübesinde beklerken ilk 11’de Bakasetas ve Djaniny yer aldı. Cezaları dolan oyuncuların yeniden kadroya alınması nedeniyle bordo mavili ekipte Berat, Puchacz ve İsmail Köybaşı 21 kişilik kadroda yer alamadı.
Trabzonspor - Fatih Karagümrük 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Toure, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic