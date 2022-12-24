Özgün Trabzonspor - Fenerbahçe Maç Kadrosu (MUHTEMEL 11LER)
ÖZGÜN HABERLER

Trabzonspor - Fenerbahçe Maç Kadrosu (MUHTEMEL 11’LER)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında nefesler tutuldu. Heyecanla beklenen Trabzonspor - Fenerbahçe maçında geri sayım başladı. Futbolseverler Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde saat 19:00’da karşı karşıya gelecek iki takımın kadrolarını ve muhtemel 11’lerini merak edip araştırıyor. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin maç kadroları ve muhtemel 11’leri.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor - Fenerbahçe Maç Kadrosu (MUHTEMEL 11’LER)
Trabzonspor - Fenerbahçe maç kadrosu

Spor Toto Süper Lig’de derbi heyecanı başladı. Bu akşam saat 19:00’da Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç kadroları ve detaylar haberimizde.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

18 Eren Elmalı

25 Jean-Philippe Gbamin

3 Marc Bartra Aregall

19 Jens Stryger Larsen

17 Marek Hamsik

6 Emmanuil Siopis

11 Anastasios Bakasetas

27 Trezeguet

7 Visca

9 Umut

FENERBAHÇE

1 Altay Bayındır

18 Lincoln Henrique Oliveira

41 Attila Szalai

2 Gustavo Henrique

4 Serdar Aziz

7 Ferdi Kadıoğlu

5 Willian Souza Arão da Silva

27 Miguel Crespo

17 İrfan Can Kahveci

15 Joshua King

23 Michy Batshuayi

Trabzonspor Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor
SPOR
Trabzonspor Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor
Yerli Haalanddan muhteşem gol

Yerli Haaland'dan muhteşem gol

​​Fenerbahçe ve Galatasaray transfer etmek istiyor.
Seyahat süresi 10 dakikaya düştü

Seyahat süresi 10 dakikaya düştü

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.
Ünlü İngiliz ekonomist TRT World’ün ilanı üzerine itiraf etti: Bir muz cumhuriyeti haline geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili önemli açıklama.

​Bir milyon kişi elektriksiz kaldı, 12 kişi öldü.

Kızılelma'dan sonra bir müjde daha: Önümüzdeki aylarda havalanacak.

Dağın tepesinde sürü halinde görüntülendiler.

Kötü koku yayıldığını fark edenler polise haber verdi.

Bin yıl yaşayabiliyor: Bölgenin en gözde yeri olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi pazartesi vereceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi pazartesi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir - Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, ''Erzurum, Malazgirt'ten de önce Pasinler Zaferi ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren yolu açılmıştır. Erzurum'u Karadeniz'e bağlanıyoruz ve Erzurum'u Karadeniz'den dünyaya açılıyoruz'' açıklamasında bulundu. Yeni müjdeleri vereceğini ifade eden Erdoğan, ''Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz, pazartesi bununla ilgili yeni müjdeleri paylaşacağız'' dedi.
İstanbul'da 'şok evlerine' yönelik operasyonda 101 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

İstanbul'da 'şok evlerine' yönelik operasyonda 101 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da düzensiz göçmenlerin kaldığı "şok evlerine" düzenlenen operasyonda 101 kişi yakalandı. Operasyon sırasında şüpheli davranışlarda bulunan başka bir kişinin evinde yapılan aramada uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

MHP lideri Bahçeli: Türkiye düşmanlarının avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir
Gündem

MHP lideri Bahçeli: Türkiye düşmanlarının avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 18. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika töreninde açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu için, 'Saraçhane’de rol kapma derdine düşenlerin bu yeni yüzyılı bırakınız anlamasını varlıklarını ibra etmeleri ve iddia ile sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir. Baba ile oğul arasındaki gel-gitli sürece müdahil olan ablaların da ‘Biz de varız’ çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki iki partinin kazandığı çatık kaşlarla hatırlanıp ikilik çıkarması malum olduğunuz bir menfaat çatışmasıdır.' ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.