Spor Toto Süper Lig’de derbi heyecanı başladı. Bu akşam saat 19:00’da Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç kadroları ve detaylar haberimizde.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
18 Eren Elmalı
25 Jean-Philippe Gbamin
3 Marc Bartra Aregall
19 Jens Stryger Larsen
17 Marek Hamsik
6 Emmanuil Siopis
11 Anastasios Bakasetas
27 Trezeguet
7 Visca
9 Umut
FENERBAHÇE
1 Altay Bayındır
18 Lincoln Henrique Oliveira
41 Attila Szalai
2 Gustavo Henrique
4 Serdar Aziz
7 Ferdi Kadıoğlu
5 Willian Souza Arão da Silva
27 Miguel Crespo
17 İrfan Can Kahveci
15 Joshua King
23 Michy Batshuayi