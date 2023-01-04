Karadeniz derbisinde 9. randevu

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor evinde Giresunspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer evinde oynadığı 4 maçın 2’sini kazandı. 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü saat 20:00’de Trabzonspor, Giresunspor’u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan yapacak.

LİG'DE 9. RANDEVU

Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bu zamana kadar toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 3, Giresunspor ise 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 9, yeşil-beyazlı ekip ise 6 gol attı.

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Trabzonspor da evinde oynadığı 4 maçın 2’sini kazandı. 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

AVCI'DAN ROTASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Fatih Karagümrük maçında alınan şok yenilginin ardından kadroda değişime gidecek. Edin Visca’nın sakatlığı ve Bartra’nın kırmızı kart cezası olması dolaysıyla deneyimli teknik adam bir dizi değişim yapacak. Savunma’da Bartra’nın yerine Gbamin&in forma giyme ihtimali daha yüksek. Hücum hattında Visca’nın yokluğunda en büyük aday ise Djaniny olarak öne çıkıyor. Naci Ünüvar’da bu bölge için ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.