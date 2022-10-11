ÖZET: Trabzonspor 0-0 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, kafilede yer almadı.

TS - Kasımpaşa maçı

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı geniş özeti

18’inci dakikada Trabzonspor’da Hamsik’in rakip yarı sahasından ceza alanına gönderdiği topu, ceza alanı içindeki Gomez kafasıyla indirdi. Ceza sahası içindeki Yusuf Yazıcı son vuruşu yapamayarak topu rakibe kaptırdı. 19’uncu dakikada sol kanatta Trezeguet’in ceza sahası dışından çektiği şutta Bakasetas kafa vuruşu yaptı. Bakasetas’ın kafa vuruşunda top sağ yandan dışarı çıktı. 29’uncu dakikada Kasımpaşa’da Eysseric’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu kornere çıkardı. 29. dakikada Eysseric’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, Uğurcan sağına giden meşin yuvarlağı kornere çeldi. 40.dakikada Hugo’nun ceza sahası dışından vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı. 44’üncü dakika hızlı atağa geçen Trezeguet, ceza sahası içerisinde kaleye ilerlerken kaleci Ertuğrul Taşkıran müdahale etti. 56’ncı dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası dışından ilerleyen Djaniny, topu rakip ceza sahasındaki Gomez’e gönderdi. Gomez’in Yusuf’a pasında, Yusuf asistini Hamsik’e yaptı. Kale önündeki Hamsik’in gelişine vuruşunda topu kaleci Ertuğrul geri çevirdi. 57.dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içindeki Yusuf Yazıcı, topu Hamsık’e bıraktı. Bu oyuncunun beklete vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’dan döndü. 68’inci dakikada Trabzonspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas’ın şutunda top üstten dışarı çıktı. 79. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Umut Bozok’un pasıyla ceza sahası içinde buluşan Gomez’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 81. dakikada Trabzonspor’un sağ taraftan kullandığı fual atışında savunmadan seken topu önüne alan Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı özeti izle

Abdullah Avcı: "Takım olarak özeleştiri yapacağız"

Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takım olarak özeleştiri yapacaklarını söyledi. Karşılaşmayı ve skoru değerlendiren Avcı, “Rakibimiz sahada organizasyonu olan, çıkışta olan bir takım ve bu tip takımlara karşı topa daha fazla sahip olabilmemiz gerekiyor. Bunu ilk yarı itibarıyla hiç gerçekleştiremedik.

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İlk yarı bir tane pozisyonumuz var ve rakibe pozisyon vermedik. Oyun tatmin edici değildi. Kendi sahamızdan rakip sahaya paslar attık. Bizim rakibi koşturmamız lazım, topun peşinden koşmamamız lazım. İkinci yarı değişiklikler sonrası rakibi daha fazla sahasına kapattık. 20 tane şut attık belki yarısı isabetli yarısı isabetsizdi. 90'ıncı dakikada gol atıp kazansak dahi ben kendimle ilgili bir özeleştiri yapacaktım. 'Kendimizi eleştireceğiz, daha iyisini nasıl yapabiliriz' diye.

Oyuncu kendine özel eleştiri yapacak. Bireysellik bu oyunu kaldırmaz. Kendini ispatlamaya gerek yok, bu oyuncu grubu zaten kendisini ispat etmiş bir oyuncu grubu. Çok mu kötüyüz, bir sitem veya rica mı? Kazansak lider oluyorduk. Bir geçiş döneminin sancılarını yaşayabiliriz ve geçiş döneminde bunlar gayet olabilecek bir şeyler. İki bekin değişmiş, iki tane sezonu kapatan oyuncun var. Hücum hattın tamamen değişmiş ona rağmen yensek liderdik” dedi.

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Maç anında protesto ile yapamayız

Taraftarların futbolcuları ıslıklamasını yorumlayan Avcı, “Bugün bizim taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bugün bize sonuna kadar yardımcı olmaları gerekiyor. Lider olduğumuz zaman başka bir şey oluyor. Çıkan oyuncun protesto, giren oyuncun protesto. Maç içinde bana yapın, maçtan sonra takıma yapın. Ama maç anında protesto ile yapamayız.

Geçen sene beraber savunma yaptık, beraber hücum yaptık. Ama bugün topu yana atıyoruz, ikinci pastan sonra ileri vuruyoruz, tekrar topu almak için tribünden ses çıkıyor, oyuncu topu rakibe atıyor. O zaman susuyorlar. Lütfen rica ediyorum. Bu fırsatlar tekrar gelecek. Daha takım halinde grup enerjisi içinde devam edeceğiz. Bugün bir fırsat vardı bunu kaçırdık. Taraftarlarımızdan bunu rica ediyorum. Özellikle bunu sizden ve taraftarlarımızdan rica ediyorum" diye konuştu.

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"Herkesin ailesi var"

Trabzonspor’da Trezeguet’ye yapılan faulü ve sonrasında verilmeyen penaltı kararını değerlendirmesi sorulan Avcı, “Pozisyonu görmedim ama sordum anında ekranda var kenarda.

Oyun devam ediyor oraya dönemem orada kalamam. Bunu siz, medya eleştireceksiniz. Şu an ne yapayım, neyi geri çevirebilirim ki? Oyuncu üzerinden çok iğrenç, iğrenç demeyim de sosyal medyada yokum, ama duyuyorum, oyuncu üzerinden, hakem üzerinden neler oluyor. Herkesin ailesi var. Ben kimseyi öne atmadım. Ben 68’e 105’in içerisinde kalmaya devam edeceğim. Bir oyuncunun isteksiz olacağına katılmıyorum ama formsuz olabilir yorgunluk olabilir.

Türkiye’de en fazla genç oyuncu oynatıp kazandırıp belki de yurt dışına yollayan birisiyimdir ekibiyle birlikte. Buraya katılımı için tercih ettimiz Lahtimi’yi geçen sene de istemiştik. Fenerbahçe'de Arda konuşuluyor, burada Lahtimi konuşuluyor. Her teknik adam bunu oynatmak ister. Taraftar 5-10 dakikalık oyuncuyla onu görmek ister ve hep öyle olmasını ister. Ama öyle olmayınca da sonucu görüyoruz. Onun için en doğru zamanı bulduğumuz anda oynatacağız” diye konuştu.

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