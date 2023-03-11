Trabzonspor-Adana Demirspor maçı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Trabzonspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen, yönetecek.
Trabzonspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
Trabzonspor-Adana Demirspor mücadelesi beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Trabzonspor’un Adana Demirspor muhtemel 11’i
Trabzonspor'un sahaya çıkması beklenen kadro şu şekilde;
- Uğurcan,
- Peres,
- Bartra,
- Denswil,
- Larsen,
- Siopis,
- Visca,
- Markovic,
- Abdülkadir,
- Gomez
- Hamsik
Trabzonspor’da kimler sakat?
Bordo-mavili takımda sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise kadroda yer alabilecek.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde karşılaşmaya çıkacak. Ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek sıkıntılı süreçte 3 puanla moral bulmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında 36 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakan Trabzonspor, Süper Lig'de ise Adana Demirspor'a mağlup olmadı. Bordo-mavililer evinde rakibi ile oynadığı 16 maçta 12 galibiyet 4 beraberlik elde etti.