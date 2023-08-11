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Trabzonspor - Antalyaspor CANLI SKOR

Tranbzonspor - Antalyaspor canlı skor ekranı yenisafak.com'da. Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu açılış maçında Papara Park Trabzonspor ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor canlı skor ekranı, maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:54 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trabzonspor - Antalyaspor CANLI SKOR

Trabzonspor - Antalyaspor CANLI SKOR

Trendyol Süper Lig yeni sezonu için heyecan dorukta. Sezonun açılış maçında Trabzonspor ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Antalyaspor canlı skor ekranı, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR CANLI SKOR EKRANI

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

18 Eren Elmalı

19 Stryger Larsen

24 Stefano Denswil

32 Filip Benkovic

7 Edin Visca

10 Abdülkadir Ömür

11 Anastasios Bakasetas

21 Dimitris Kourbelis

27 Trezeguet

30 Maxi Gomez

ANTALYASPOR

1 Helton Leite

7 Bünyamin Balcı

89 Veysel Sarı

21 Ömer Toprak

11 Güray Vural

6 Erdal Rakip,

18 Jakup Kaluzinski

15 Erdoğan Yeşilyurt

16 Fredy

20 Sam Larsson

14 Adam Buksa



#canlı skor
#Trabzonspor
#Antalyaspor
#Süper Lig
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