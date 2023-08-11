Trabzonspor - Antalyaspor CANLI SKOR
Trendyol Süper Lig yeni sezonu için heyecan dorukta. Sezonun açılış maçında Trabzonspor ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Antalyaspor canlı skor ekranı, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR CANLI SKOR EKRANI
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
18 Eren Elmalı
19 Stryger Larsen
24 Stefano Denswil
32 Filip Benkovic
7 Edin Visca
10 Abdülkadir Ömür
11 Anastasios Bakasetas
21 Dimitris Kourbelis
27 Trezeguet
30 Maxi Gomez
ANTALYASPOR
1 Helton Leite
7 Bünyamin Balcı
89 Veysel Sarı
21 Ömer Toprak
11 Güray Vural
6 Erdal Rakip,
18 Jakup Kaluzinski
15 Erdoğan Yeşilyurt
16 Fredy
20 Sam Larsson
14 Adam Buksa